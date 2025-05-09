Туристы с отмененных рейсов могут компенсировать незапланированные расходы

Туристы из Санкт-Петербурга, доставленные сегодня авиакомпанией Turkish Airlines из Антальи через Стамбул в Москву, оказались в затруднительной ситуации: после двух перелетов им нужно еще добраться до своего города.

© tourdom.ru

«Что делать после того, как мы приземлились во Внуково, никто не пояснил, с туроператором связаться не можем», – рассказывают одни путешественники.

Другим повезло больше: их заранее предупредили, что добираться из столицы до Санкт-Петербурга придется самостоятельно, но нужно обязательно сохранить билеты – им все потом компенсируют.

«По закону туроператор обязан оказать услуги, указанные в договоре. В том числе доставить клиентов по маршруту поездки. Поэтому в обычной ситуации турист, которого привезли не туда, вправе требовать возмещения убытков с туроператора, а тот уже пытается привлечь к разрешению спора авиакомпанию», – поясняет юрист Александр Байбородин.

Цена вопроса невелика: на ночных поездах можно доехать за 1,9 тыс. руб. даже в купе, пока есть билеты и на вечерние «Сапсаны», и другие скоростные поезда за 2,2–2,9 тыс. руб. Авиабилет из Внуково будет стоить 3,6 тыс. руб., из Шереметьево – чуть дороже, от 3,8 тыс.

В случае неудовлетворения своих требований туристы вправе обратиться в суд. Впрочем, вряд ли разбирательства зайдут так далеко. Дело не только в небольших тратах на билет Москва – Санкт-Петербург, но и в том, что туроператоры в экстренной ситуации делают все возможное, и люди это понимают.

«Спасибо, что хотя бы с пересадкой, нежели никак», – отметил один из читателей телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Ранее TourDom.ru писал, что «Аэрофлот» и «Россия» возвращают деньги пассажирам отмененных рейсов.