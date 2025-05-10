Turkish Airlines постепенно нормализует график рейсов

Возобовившая с 9 мая после двухдневной паузы рейсы в Турцию из Москвы и Санкт-Петербурга авиакомпания Turkish Airlines постепенно приводит в норму расписание вылетов.

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Судя по онлайн-табло Внуково, 10 мая утренний рейс перевозчика TK6926 в Анталью отправился лишь на 17 минут позже графика, в 06:32, а TK3051A задержался на 50 минут, до 06:50. По состоянию на 12:00 шла регистрация на рейсы TK1232, а вот TK3153 на турецкий курорт перенесен с 13:10 на 17:40. На 4 часа задерживаются еще три дневных рейса авиакомпании в Анталью.

С серьезным отклонением от графика прибывали во Внуково ночные самолеты: TK211 прилетел из Антальи почти на 9 часов позже расписания, TK3002 опоздал на 6 часов, TK3038 – на 10. Та же картина и в санкт-петербургском аэропорту Пулково, но задержки там были поменьше – 4–5 часов. Соответственно, на утро переносились и ночные вылеты из Пулково. Вечерний TK6928 из Питера в Анталью пока значится на онлайн-табло авиагавани по графику, в 17:20.

Напомним, для вывоза из Турции туристов с отмененных рейсов Turkish Airlines 7 и 8 мая пришлось задействовать авиакомпании AZUR air и Southwind.