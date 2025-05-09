В Таиланде туриста оштрафовали за фото дикого слона

Туриста оштрафовали в Таиланда за селфи с диким слоном, сообщает Thaiger.

Инцидент произошел 7 мая в национальном парке Кхао Яй. По словам очевидцев, турист заметил приближающегося слона и близко подошел к нему, чтобы сделать с ним селфи.

Еще несколько человек вышли на дорогу вслед за ним и позировали всего в нескольких метрах от животного, нарушив правила безопасности национального парка.

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Местные власти решили выписать отчаянному мужчине штраф в размере 500 бат (около 1200 руб. — «Газета.Ru») за «опасное приставание» к дикому животному. Смотрители парка отпустили нарушителя после строгого предупреждения и попросили его вновь не подвергать себя риску стать кормом для слонов.