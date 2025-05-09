Яхты города Санья на Хайнане в первомайские праздники уходили в море на 13% чаще

ТАССиещё 2

Яхты курортного города Санья на острове Хайнань в первомайские праздники (в КНР длились 1-5 мая) совершили свыше 4,4 тыс. выходов в море - на 13% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на местное управление по морским делам.

Больше туристов заинтересовались яхтенным отдыхом в Санье
© globallookpress.com

Как уточняется, представители городского бизнеса подтвердили, что все больше людей проявляют интерес к яхтенному отдыху в Санье. Многие приезжие сочетают прогулки по морю с другими видами туризма - парасейлингом (полет над морем с парашютом, прикрепленным тросом к судну), рыбалкой и дайвингом.

В связи с растущим спросом на аренду яхт, как отмечается, в Санье активно развиваются и соответствующие отраслевые цепочки, включая конструирование, строительство, демонстрацию, продажи судов и их обслуживание. Город ускоренными темпами проводит преобразования, необходимые для успешного формирования указанного сегмента экономики.

Одновременно на рынок Саньи выходит все больше международных яхтенных брендов. Одной из площадок, которые этому способствовали, стала 5-я Китайская международная выставка потребительских товаров в Хайкоу (административный центр провинции Хайнань), прошедшая в первой половине апреля. Кроме того, важную роль играют конкурсы яхтенного дизайна, в которых участвуют специалисты со всего мира.

По мере увеличения соответствующей отрасли в Санье наблюдается стремительное развитие бизнеса по обслуживанию прогулочных судов. Согласно оценке специалистов, ежегодно город нуждается в ремонте более чем 500 яхт. Как построенных в Китае, так и закупленных в других странах, в частности, в Италии, Турции и Франции.

Санья играет ключевую роль в развитии китайского парусного спорта. Согласно официальным данным, по состоянию на 2024 год в городе было зарегистрировано свыше 1,4 тыс. яхт, которые за 12 месяцев совершили порядка 128 тыс. выходов в море и обслужили более 900 тыс. туристов.

Отдых за границей