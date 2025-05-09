Больше туристов заинтересовались яхтенным отдыхом в Санье

Яхты курортного города Санья на острове Хайнань в первомайские праздники (в КНР длились 1-5 мая) совершили свыше 4,4 тыс. выходов в море - на 13% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на местное управление по морским делам.

Как уточняется, представители городского бизнеса подтвердили, что все больше людей проявляют интерес к яхтенному отдыху в Санье. Многие приезжие сочетают прогулки по морю с другими видами туризма - парасейлингом (полет над морем с парашютом, прикрепленным тросом к судну), рыбалкой и дайвингом.

В связи с растущим спросом на аренду яхт, как отмечается, в Санье активно развиваются и соответствующие отраслевые цепочки, включая конструирование, строительство, демонстрацию, продажи судов и их обслуживание. Город ускоренными темпами проводит преобразования, необходимые для успешного формирования указанного сегмента экономики.

Одновременно на рынок Саньи выходит все больше международных яхтенных брендов. Одной из площадок, которые этому способствовали, стала 5-я Китайская международная выставка потребительских товаров в Хайкоу (административный центр провинции Хайнань), прошедшая в первой половине апреля. Кроме того, важную роль играют конкурсы яхтенного дизайна, в которых участвуют специалисты со всего мира.

По мере увеличения соответствующей отрасли в Санье наблюдается стремительное развитие бизнеса по обслуживанию прогулочных судов. Согласно оценке специалистов, ежегодно город нуждается в ремонте более чем 500 яхт. Как построенных в Китае, так и закупленных в других странах, в частности, в Италии, Турции и Франции.

Санья играет ключевую роль в развитии китайского парусного спорта. Согласно официальным данным, по состоянию на 2024 год в городе было зарегистрировано свыше 1,4 тыс. яхт, которые за 12 месяцев совершили порядка 128 тыс. выходов в море и обслужили более 900 тыс. туристов.