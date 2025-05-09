Как туроператоры устраняют последствия отмены рейсов Turkish Airlines

Расписание полетов постепенно входит в норму, однако последствия массовых отмен рейсов, прежде всего Turkish Airlines, еще ощущаются. Туроператоры вывозят туристов из Турции самолетами других авиакомпаний, Southwind и AZUR air, объединяя группы.

В частности, сегодня в Анталью привезли туристов, которые должны были возвращаться домой из Бодрума. Но воспользовались 8-часовым ночным трансфером не все, и это стало поводом для конфликта. Как рассказала нам одна из туристок, отдыхавшая в Rixos Premium Bodrum, в дополнение к переезду в Анталью проблемой стал тот факт, что продлить проживание в Rixos туроператор отказался. На более дешевый отель путешественники не согласились, поэтому лишние сутки в Rixos им пришлось оплачивать самостоятельно. Туристов расстроил тот факт, что другие компании, по их словам, пошли навстречу своим клиентам и взяли издержки по продлению проживания в том же отеле на себя.

Есть и жалобы на работу сотрудников принимающих компаний.

«У нас отменили рейс из Антальи в Санкт Петербург 8 мая в 19:15, гид даже не удосужилась предупредить о вылете и новом выезде из отеля 9 мая в 5 утра. Нам позвонили с ресепшен в 04:50 и сказали, что ждет автобус. Мы собрались за 10 минут, забыли некоторые вещи в номере», – поделилась подписчица телеграм-канала «Крыша ТурДома».

В похожей ситуации оказались туристы, которые должны были вылетать из Антальи в Санкт-Петербург, а отправятся из Стамбула в Москву – их также разбудили среди ночи и сказали срочно собираться в аэропорт.

Однако отдыхающие признают: ситуация, вызванная отменой рейсов, экстраординарная, обстановка стремительно меняется и туроператоры прикладывают усилия, чтобы решить проблемы.

«Работа, очевидно, идет, хотя и не без косяков», – прокомментировал один из отдыхающих.

Есть и позитивные примеры – туристы благодарят турагентов за то, что те готовы круглосуточно прийти на помощь. Подписчица рассказала, что туроператор продлил проживание в отеле за свой счет, гид и турагент всегда на связи.