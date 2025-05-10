Самолеты из столицы Таиланда перенаправили в аэропорт Паттайи

Столицу Таиланда сегодня накрыли дожди: непрерывные осадки затопили мегаполис и его окрестности. Были перекрыты некоторые автомобильные трассы. Непогода также отразилась на работе аэропортов Суварнабхуми и Дон Муанг.

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Столичные авиагавани принимали самолеты в экстремальных условиях, в период между половиной 6-го и 7 часами вечера из-за сильного ливня не смогли совершить посадку 12 рейсов. Лайнеры были перенаправлены на запасной аэропорт Утапао в Паттайе. Также произошел сбой в расписании на вылет ряда рейсов.

Количество осадков за 6 часов в разных районах Бангкока составило от 105 до 130 мм. Коммунальная служба бросилась прочищать дренажные трубы, для откачки воды были установлены мобильные насосные системы.

В соцсетях появились кадры наводнений на улицах Бангкока и последствия разгула стихии в Паттайе, где вечером также случился ураганный ветер и пошел ливень. На курорте в отдельных местах было нарушено электроснабжение, ветер сносил торговые палатки.

«Находилась в массажном салоне, когда погас свет, процедуру продолжили под освещение фонариком на телефоне», — пишут в соцсетях.

Сезон дождей в королевстве начинается обычно в мае и длится примерно до середины октября. При этом на курортах Пхукета, Краби, Самуи и Паттайи наибольшее количество осадков приходится на разные месяцы.

Ранее TourDom.ru писал, что Пекин накрыла сильная песчаная буря, которая парализовала железнодорожное и авиасообщение. Порывы ветра составляли до 148 км/ч, из чего были остановлены поезда и отменены около 700 авиарейсов.