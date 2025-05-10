РФ и КНДР будут развивать сотрудничество в сфере туризма

Россия и КНДР будут развивать сотрудничество в сферах туризма, образования, науки, торговли и инвестиций. Для этих целей создается необходимая совместная инфраструктура, в частности, мост через реку Туманную. Такое мнение высказала ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был подписан 19 июня в Пхеньяне, когда президент РФ Владимир Путин посетил КНДР. Закон о ратификации договора он подписал 9 ноября, а 11 ноября это сделал лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Между РФ и КНДР вот уже почти год действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает в том числе и широкое взаимодействие в научно-технической, торгово-экономической, инвестиционной сферах, в сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении. В прошлом году выросло количество туристических поездок россиян в КНДР, налаживаются детские и студенческие обмены. Один из показателей расширения экономического сотрудничества - начинающееся строительство моста через реку Туманную. Во всех названных сферах, убеждена, нас ждут новые горизонты в совместной деятельности", - сказала Никонорова.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада Путину о полном освобождении территории Курской области от ВСУ отметил роль военнослужащих из КНДР в освобождении территории региона. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, командиры этих подразделений из КНДР находились на Красной площади во время парада Победы.