Туристы рассказали, что им больше всего не понравилось в Японии

Японское турагентство провело опрос среди иностранцев, прибывающих в страну, чтобы узнать, что им больше всего не нравится в этой стране. Оказалось, туристов не устраивает отсутствие урн.

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В ходе опроса, проведенного японским турагентством, в котором приняли участие порядка 4 000 туристов, стало известно, что иностранцам больше всего не нравится в Японии.

Оказалось, это не языковой барьер, на который пожаловались 15% туристов, и не переполненность (13%), а отсутствие урн в общественных местах. Почти 22% участников назвали эту проблему главной. Также 8,6% туристов выразили недовольство иммиграционными процедурами.

Туристы рассказали, что им не раз приходилось возвращаться в свои номера и жилье, чтобы выбросить мусор.

Представители агентства объяснили, что количество мусорных баков в общественных местах сократили в целях безопасности.

Ранее россиянка рассказал, что ей не понравилось в Китае. Также были названы города, где не рады туристам.