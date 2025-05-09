Что туристу посмотреть в марокканском Шефшауэне

Марокканский Шефшауэн, построенный на высоте около 600 метров над уровнем моря в предгорьях горы Каала в западной части горного хребта Риф, - это город с особой атмосферой. Благодаря домам, окрашенным во всевозможные оттенки голубого и синего, он обладает неповторимым очарованием. Его часто называют «Голубой жемчужиной Марокко» и «Синим городом». Медина с узкими извилистыми улочками, старинная касба, множество тропинок для пеших маршрутов по горам – здесь вы откроете для себя Марокко с новой стороны. Рассказываем о главных достопримечательностях Шефшауэна.

© Quto.ru

Шефшауэн

Шефшауэн расположен в горном регионе на северо-западе Марокко. Этот город был основан в 1471 году как небольшая касба (крепость) для защиты от нападений португальских захватчиков. После Реконкисты и падения Гранады в 1492 году многие её жители иммигрировали в Марокко и поселились, в том числе, в Шефшауэне. Они построили здесь новое дома на крутых склонах гор – кварталы в андалузском архитектурном стиле, похожие на традиционные кварталы Гранады. Сейчас Шефшауэн известен, как «Синий город», заполненный домами, окрашенными в миллион оттенков синего и голубого в сочетании с белым. Существует множество теорий относительно того, почему стены домов здесь были окрашены именно в эти цвета. Например, что синий цвет символизирует небеса и является напоминанием о Боге и необходимости вести духовную жизнь. А ещё, говорят, синий цвет отпугивает комаров. Иногда Шефшауэн называют сокращённым именем Шавен.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От Касабланки до Шефшауэна 350 км. От Рабата 240 км. От Феса 220 км. Доехать можно на автобусе или на автомобиле. Поезда в Шефшауэн не ходят.

© Светлана Парфенова

Касба

Касба, построенная в XV веке, расположена в центре старого квартала (Медины) и является одной из главных достопримечательностей города. Сейчас на её территории находится Этнографический музей. Вход платный.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Площадь Ута-эль-Хамман

У входа в Касбу расположена Большая мечеть, также возведённая в XV веке, и главная площадь города - Ута-эль-Хамман, заполненная множеством кафе и магазинчиков.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Площадь Эль-Хаута

Эль-Хаута – вторая по размеру площадь в Медине Шефшауэна. Здесь вы увидите старинный фонтан и, естественно, магазины и кафе.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Медина Шефшауэна. Синий город

Самая главная достопримечательность Шефшауэна и его визитная карточка – сама Медина. Когда говорят, что Шефшауэн — это синий город, речь идёт как раз о том, что всё в Медине от стен и дверей домов и даже пола на улицах до окружающего декора (мозаика, цветочные горшки и пр.) – абсолютно всё выкрашено во всевозможные оттенки голубого и синего. Медину можно пройти насквозь за 15 минут, а можно петлять по ней несколько часов, рассматривая синие-голубые улицы.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Часто составляют рейтинги самых красивых переулков и домов Шефшауэна, но мы рекомендуем просто гулять по лабиринту узких извилистых улочек и любоваться каждой из них. Вы откроете для себя очень красивые локации.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Днём Медина превращается в сплошной базар – заполняется лавками с сувенирами, одеждой, коврами, парфюмом, едой и пр.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Некоторые предприимчивые местные жители организовывают платные фотозоны.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Ночной Шефшауэн

Когда темнеет, зажигаются огоньки, улицы постепенно пустеют, и прогулка по тем же самым местам подарит вам новые впечатления. Вечером, без тонны магазинов, Медина Шефшауэна, пожалуй, выглядит даже более романтично.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Лавадеро-де-ла-Сьюдад Рас Эль-Ма

Когда-то район Лавадеро-де-ла-Сьюдад был местом, куда приходили, чтобы постирать вещи в реке. Сейчас сюда приходят, чтобы полюбоваться видами.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Испанская мечеть

Шефшауэн находится в очень живописном месте. Самый красивый вид на город открывается как раз с окрестных гор, а одна из лучших смотровых площадок расположена у Испанской мечети (Bouzafer Mosque). Тропинка к ней начинается именно в Лавадеро-де-ла-Сьюдад.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Панорамный вид на Шефшауэн от Испанской мечети.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Национальный парк Талассемтане

Рядом с Шефшауэном расположен национальный парк Талассемтане, предлагающий множество вариантов пеших маршрутов. Если в вашем распоряжении не один день, а несколько, вы можете исследовать природные достопримечательности парка.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Площадь Мохаммеда V

Самое симпатичное место в новой части Шефшауэна - площадь Мохаммеда V. Эта площадь круглой формы окружена арочной колоннадой и заполнена зеленью.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Новые кварталы Шефшауэна также оформляют голубым цветом и здесь тоже приятно прогуляться. А мы отправляемся дальше – в Фес.

© Светлана Парфенова