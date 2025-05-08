На Сейшелах ограбили пару российских туристов

Романтический вечер на острове Маэ на Сейшелах закончился для прилетевшей на курорт из Москвы пары визитом в полицию. Грабитель сорвал у россиянки сумочку с 5 тыс. сейшельских рупий (29 тыс. руб.), которая висела через плечо. Подробностями происшествия с редакцией поделился находящийся на связи со своими туристами турагент Андрей Федоров.

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Вчерашнее утро для отдыхающих в отеле на пляже Бо-Валон россиян началось с приятного сюрприза. По случаю дня рождения туристки администрация сделала россиянам комплимент, прислав в номер бутылку португальского игристого вина Solisto. Проведя насыщенный день, вечером пара неторопливо возвращалась в гостиницу, когда рядом притормозил проезжающий мимо автомобиль и чья-то рука из него схватила женскую сумочку. Туристке повезло, что ремень не выдержал и сумка осталась у грабителя – в противном случае женщину бы протащило по дороге, а так от резкого рывка у нее сейчас болит шея.

Авто умчалось, увозя трофей с наличными, к счастью, там не было документов и телефона. Полицейские отреагировали на заявление о грабеже, оперативно начав расследование. По словам потерпевших, сотрудник российского посольства, куда они сразу же позвонили в поисках помощи для перевода документов, сообщил, что сможет приехать на следующий день. Туристы также поставили в известность о неприятной ситуации туроператора, который пообещал подключить к делу принимающую компанию. Судя по реакции, это первый в их практике такой случай на Сейшельских островах.

Ранее TourDom.ru писал, что на Маврикии россиянку ограбили в первый же день приезда на курорт Флик-ан-Флаке. Туристка вместе с ребенком возвращалась с ужина в свои апартаменты, когда на нее напал местный житель. Молодой парень повалил женщину на землю и вырвал из рук сумочку с деньгами.