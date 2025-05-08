Что делать российским туристам из-за отмены авиарейсов из Турции в РФ

Ситуация с отменами рейсов турецких авиакомпаний из Москвы и Петербурга затронет более 15 тыс. человек. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«По агрегированной информации от участников рынка, ситуация с отменами рейсов затронет более 15 000 человек (включая рейсы, время вылета которых по расписанию еще не пришло). На настоящий момент в Анталье в отелях с питанием туроператорами размещены более 1 500 человек с отмененных рейсов в Россию, вопрос с размещением в Даламане решается. В течение дня количество туристов, которые должны вылетать в Россию, серьезно вырастет», — говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, всем туристам, у которых отменены рейсы из Турции, необходимо оставаться на связи со своим отельным гидом, так как именно он первым получает информацию о вылетах и вариантах размещения.

«Ждем информацию от авиакомпаний. Тем, кто должен был вылетать из Турции, пролонгируем проживание в отелях», — рассказали в "Интуристе".

В пресс-службе туроператора Anex проинформировали АТОР, что туристам отмененных рейсов на вылет в ближайшее время будут предложены альтернативы, туроператор работает над поиском вариантов перелета.

«Необходимо находиться на связи с вашим турагентом для получения оперативной информации о возможных изменениях в туре. Обновленная информация будет предоставляться по мере поступления. Просим соблюдать спокойствие, мы принимаем все возможные меры для скорейшего урегулирования ситуации», — добавили в Anex.

Авиакомпания Turkish Airlines 8 мая отменила 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из московского аэропорта Внуково. Авиакомпания Pegasus Airlines из этого же аэропорта отменила четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум. Еще семь рейсов в Анталью и Стамбул отменены из Санкт-Петербурга.