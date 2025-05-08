Что делать российским туристам из-за отмены авиарейсов из Турции в РФ

Сегодня, 8 мая, авиакомпания Turkish Airlines отменила 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из Внуково. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Кроме того, из этого же аэропорта авиакомпания Pegasus Airlines отменила 4 рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум. Также 7 рейсов в Анталью и Стамбул отменены из Пулково.

По данным АТОР, у Turkish Airlines активным пока остаётся только один рейс в Стамбул, у Pegasus Airlines - один рейс в Анталью и один в Стамбул. Но не исключено, что они также будут отменены.

В статусе отменённых во Внуково значатся 8 ночных рейсов Turkish Airlines в Стамбул и Анталью.

Ситуация с отменами рейсов затронет более 15 тысяч человек (включая рейсы, время вылета которых по расписанию ещё не пришло), сообщают в АТОР. Добавляя, что туроператоры в настоящий момент решают проблему в экстренном режиме. Они действуют в двух направлениях: часть туристов будет размещена в отелях в Турции в ожидании своего вылета, а часть - по возможности - пересажена на другие рейсы.

Что делать туристам, у которых отменены рейсы из Турции?

В АТОР советуют оставаться на связи со своим отельным гидом, так как именно он первым получает информацию о вылетах и вариантах размещения. Так, в пресс-службе туроператора Anex сообщили, что со всеми туристами на курортах на связи представители принимающей компании.

"Туристам, которые находятся на курортах Турции, будет продлено проживание в забронированном или альтернативном отеле. Информация по новым рейсам будет предоставлена через отельных гидов по мере поступления информации", - сообщил туроператор.

Тем туристам, которые ожидают вылета на отдых в Турцию, в АТОР рекомендуют находиться на связи со своим турагентом.

В АТОР следят за ситуацией и ждут разъяснений от авиакомпании. Пока туроператоры не получали никакой информации от Turkish Airlines, кроме объявления о временном прекращении полётов.