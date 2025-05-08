Турист раскритиковал отдых в приграничном Китае

Жители Приморья, которой довелось побывать в китайском городе Мишань, рассказала о своих впечатлениях от поездки.

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Девушка пожаловалась, что турфирма, которая организовала поездку, обманула ожидания туристов. Так, вместо красивых, современных гостиничных номеров, которые демонстрировались на сайте фирмы, туристов заселили в устаревшие грязные номера, где из чистого было только постельное белье.

Кроме того, в разговоре с Primpress туристка рассказала, что экскурсии стали настоящим испытанием для отдыхающих.

Сначала их отвели примитивное производство, которое позиционировали как рисовый завод. Вместо ожидаемых инноваций гости увидели «амбар», где их угощали рисом.

Немного сгладил впечатления от путешествия винный завод с дегустацией продукции.

В результате приморцы посоветовали туристам, отправляющимся в приграничные города Китая, тщательно проверять туроператоров перед поездкой.

Ранее были названы города, где не рады туристам. А в Египте туристы начали страдать от нашествия комаров.