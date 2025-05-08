Что предпринимают туроператоры из-за отмененных рейсов Turkish Airlines

Сегодня утром редакция TourDom.ru связалась с туроператорами, которые в течение ночи занимались расселением туристов, не вылетевших с курортов Турции из-за отмененных рейсов Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

© РИА Новости

По данным от туркомпаний ситуация выглядит хуже, чем вчера. Во-первых, потому что 7 мая туроператоры получали информацию об отмене рейсов в некоторых случаях заранее и имели время для маневра: продлить туристам проживание на день, пересадить их на свободные места на других самолетах Turkish Airlines, AZUR air и Southwind. Во-вторых, число туристов возросло: к тем, кто должен был вылететь вчера, добавляется огромный массив сегодняшних пассажиров. Известно, что 8 мая турецкий нацперевозчик прислал туроператорам длинный список – отменены еще 15 рейсов из Москвы и 6 – из Санкт-Петербурга.

Это практически вся полетная программа Turkish Airlines, кроме Стамбула. Pegasus «информирует по ситуации». По состоянию на 11:00 сняты 5 рейсов авиакомпании из Внуково. Из Пулково самолеты перевозчика продолжают летать.

По данным источника редакции, усугубляет положение то, что обе авиакомпании не получили разрешения на полеты от авиавластей Турции. Предположительно, оно не будет выдано до 10 мая. Но официальной информации пока нет.

Есть и хорошая новость. На данный момент в аэропорту Антальи уже нет российских туристов с отмененных ранее рейсов. Туроператорам удалось всех оперативно расселить в гостиницы. В Даламане авиакомпания пока ожидает разрешения на вылет в Москву рейса ТК 3104. Если оно не будет получено, пассажиров разместят в отеле. Туристам рекомендуют обращаться к представителю перевозчика, так как он располагает свежей информацией о разрешении на вылет.

Пожелаем сил и мужества туроператорам России, которым предстоит сегодня и завтра работать со сверхсложными задачами расселения и вывоза тысяч россиян с курортов Турции. И терпения туристам!

Подробнее о том, как развивались события вчера, читайте в нашем дайджесте.