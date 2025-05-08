Turkish Airlines отменила все рейсы на ряд турецких курортов

Turkish Airlines сегодня отменила все рейсы на турецкие курорты – в Анталью, Даламан и Бодрум – из Москвы и Санкт-Петербурга. В расписании аэропортов Внуково и Пулково остались лишь рейсы перевозчика в Стамбул – TK 414, TK 416, TK 418, TK 402.

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«Мои туристы должны были возвращаться из Антальи в Питер вчера в 20:10 рейсом TK 1233», – рассказала редакции TourDom.ru турагент Мария Шекер.

Они уже прибыли в аэропорт, когда стало известно о снятии вылета. Авиакомпания им вернула багаж, а туроператор отвез в гостиницу 4* в центре Антальи.

По словам турагентов, «ночью в Анталье процесс распределения туристов по отелям был довольно хорошо организован». Туроператоры информировали гостей и развозили по гостиницам в течение нескольких часов. Правда, проблем и в этих случаях избежать не удалось. Например, для размещения часто была предоставлена гостиница с питанием на завтраках. Наличные у людей закончились, а карты российских банков не работают.

Судя по информации, поступающей от туристов сегодня утром, 8 мая основные сложности у пассажиров Turkish Airlines возникли в Даламане.

«Мы из Москвы, с 5 утра сидим в аэропорту. Наш рейс TK 3104 еще вчера значился отмененным на онлайн-табло. Однако, несмотря на это, нас в 4 утра забрали из отелей и привезли в аэропорт. Сказали, что рейс перенесен на 08:30. В аэропорту находится около 180 россиян, пишут письма, "кто кому может". В авиакомпании пассажирам сообщили, что рейса нет в расписании и посоветовали обращаться к туроператору. Ждем, в терминале должны появиться представители туркомпаний», – написал в редакцию турист.

Редакция TourDom.ru в 10 утра связалась с представителем Anex, чьи туристы преимущественно находятся на рейсе из Даламана в Москву. Он посоветовал ожидать информацию. По его словам, примерно 2 часа назад в Даламане приземлился самолет Turkish Airlines, который должен был забрать туристов. На данный момент авиакомпания ждет разрешение на вылет рейса ТК 3104 на этом самолете. В случае если разрешение не будет получено, гостям будет предоставлено размещение. В туроператоре ориентируют туристов обращаться к представителю авиакомпании, так как он располагает самой свежей информацией о выдаче разрешения на полет.

Вчера в первой половине дня турецкий нацперевозчик снял 10 рейсов из Москвы, из них 4 – в Анталью, 4 – в Стамбул, а также вылеты в Даламан и Бодрум. Пассажиров пересадили на дополнительные рейсы Turkish Airlines, вылетающие в тот же день.