Из России в КНДР отправился первый туристический поезд

Из Владивостока в Расон отправился первый туристический поезд со 100 путешественниками, сообщили в компании "Российские железные дороги". Запуск турпоезда "В Корею" приурочен к празднованию 80-летия Победы.

"Сегодня в первый рейс отправился туристический поезд из Владивостока в Расон (КНДР). На его борту около 100 путешественников. Запуск поезда приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что программой тура предусмотрено посещение в КНДР исторических монументов, посвященных подвигу советских воинов, которые помогли освободить страну от японского милитаризма.

В пятидневной поездке запланировано посетить три города: Расон на берегу Восточного моря, известный своими живописными пляжами, Кёнсон, где расположены лесопитомник с редкими растениями и термальные источники, а также Чондин, где можно подняться на сопку Комальсан, откуда открывается красивый вид на город и порт, а также побывать в Музее провинции.