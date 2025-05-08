Туристов предупредили о новых правилах использования вейпов в Турции

Туристов предупредили, что при поездке в Турцию можно столкнуться с неожиданной проблемой. Из-за жестких ограничений на рекламу и продажу вейпов, а также комплектующих к электронным сигаретам, туристы попросту не смогут их купить, находясь на отдыхе.

© РИА Новости

«Местные магазины и курорты часто вообще избегают продажи одноразовых вейпов, картриджей или жидкостей для заправки — особенно в туристических местах», — рассказали в «Турпроме».

О возникших проблемах при покупке вейпов сообщили туристы, вернувшиеся Антальи, Мармариса и Бодрума.

Поэтому туристам, которые используют вейпы и электронные сигареты, рекомендуют брать их с собой в дорогу. Правила не запрещают ввоз в страну личные запасы вейпов и жидкостей, включая до 10 одноразовых вейпов на человека, одно перезаряжаемое устройство, а также сменные флаконы или картриджи общим объемом не более 30 мл.

Ранее были названы города, где не рады туристам. А в Египте туристы начали страдать от нашествия комаров.