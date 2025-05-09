В какие страны россияне могут путешествовать без визы

Сейчас из Москвы и других городов России много прямых международных рейсов, так что помимо популярных у путешественников Турции и Беларуси, можно отправиться в Армению, Вьетнам и Казахстан. Часто для путешествия в другую страну даже не нужен загранпаспорт. К тому же, во многих странах, которые считаются визовыми, она ставится на границе - о некоторых из них, интересных для путешественников, "РГ" рассказал заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий "Туту" Артём Кузьмин.

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Абхазия

Потребуется: загранпаспорт или паспорт РФ.

Лететь: Из Москвы в Сухум - около четырех часов (недавно запустили прямые рейсы)

Что посмотреть в первый раз: Сухум, озеро Рица, Гагра.

Азербайджан

Потребуется: загранпаспорт. Можно находиться в стране беспрерывно в течение 90 дней в году.

Лететь: около трех часов из Москвы в Баку.

Армения

Потребуется: загранпаспорт или паспорт РФ. Если вы бывали в Баку, лучше возьмите российский паспорт - на границе могут возникнуть вопросы.

Лететь: около трех часов из Москвы в Ереван.

Что посмотреть в первый раз: Ереван, озеро Севан, Татевский монастырь.

Бахрейн

Потребуется: загранпаспорт. Действует упрощенный визовый режим, виза ставится по прибытии.

Лететь: из Москвы в Манаму - чуть больше шести часов.

Чем заняться в первый раз: побывать на базаре, попробовать дайвинг, оценить природные красоты и необычные сооружения, такие как Всемирный торговый центр.

Беларусь

Потребуется: загранпаспорт или паспорт РФ.

Лететь: полтора часа из Москвы в Минск. Можно добраться на поезде или автобусе.

Что посмотреть в первый раз: Минск, Гродно, Гомель, Брест, Витебск, Несвижский и Мирский замки.

Вьетнам

Потребуется: загранпаспорт. Можно находиться в стране без визы до 45 дней. Паспорт должен действовать минимум шесть месяцев до дня окончания поездки.

Лететь: около десяти часов из Москвы в Хошимин.

Что посмотреть в первый раз: курорты Нячанг, Муйне и Фукуок, а также сам Хошимин.

Грузия

Потребуется: загранпаспорт. Можно находиться в стране в течение года.

Лететь: около трех часов из Москвы в Тбилиси.

Что посмотреть в первый раз: Тбилиси, слияние Арагви и Куры, Казбек, винный край Кахетия, Батуми.

Египет

Потребуется: загранпаспорт, срок действия - минимум шесть месяцев до дня окончания путешествия. Платная виза ставится в аэропорту прибытия.

Лететь: из Москвы в Хургаду - чуть больше шести часов.

Чем заняться в первый раз: поплавать с маской, поехать на морскую экскурсию, отправиться к пирамидам.

Казахстан

Потребуется: загранпаспорт или паспорт РФ.

Лететь: из Москвы в Алматы - примерно 4 часа 30 минут.

Чем заняться в первый раз: в Алматы - погулять по проспекту Жибек Жолы, побывать в Центральном музее, увидеть горные вершины и посидеть в модных кафе.

Катар

Потребуется: загранпаспорт, срок действия - минимум шесть месяцев до дня окончания путешествия. Виза ставится на границе, можно находиться в стране 30 дней.

Лететь: из Москвы в Доху - 5 часов 30 минут.

Чем заняться в первый раз: погулять по Дохе и понять, что этот город - не просто удобный пересадочный пункт.

Куба

Потребуется: заграничный паспорт. Можно находиться в стране без визы в течение 90 дней. Нужно заполнить электронную анкету путешественника.

Лететь: из Москвы в Варадеро - 13 часов 30 минут.

Чем посмотреть в первый раз: прекрасные пляжи и здания в колониальном стиле.

Кыргызстан

Потребуется: заграничный паспорт или паспорт РФ.

Лететь: из Москвы в Бишкек - 4 часа 20 минут.

Чем посмотреть в первый раз: в первую очередь, стоит отправиться на природу. Например, к озеру Иссык-Куль.

Марокко

Потребуется: заграничный паспорт, срок действия - минимум шесть месяцев до дня окончания путешествия.

Лететь: из Москвы в Касабланку - около шести часов.

Чем заняться в первый раз: пойти на экскурсию по Касабланке и увидеть здания в стиле мореск.

Монголия

Потребуется: заграничный паспорт.

Лететь: из Иркутска в Улан-Батор - около часа.

Чем посмотреть в первый раз: пустыню Гоби и другие природные достопримечательности, а также буддийские храмы.

ОАЭ

Потребуется: заграничный паспорт, срок действия - минимум шесть месяцев до дня окончания путешествия.

Лететь: из Москвы в Дубай - чуть больше пяти часов.

Чем заняться в первый раз: изучить Дубай, подняться на небоскрёб "Бурдж-Халифа" - самое высотное здание в мире, искупаться.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, летом отели ОАЭ предлагают отдых с большими скидками, они могут составлять 40-60%. Особенно можно отметить Дубай.

Оман

Потребуется: заграничный паспорт, срок действия - минимум шесть месяцев до дня окончания путешествия. Визу на 14 дней ставят в аэропорту.

Лететь: из Москвы в Маскат - шесть часов.

Чем заняться в первый раз: побывать в пустыне, изучить Маскат, попробовать блюда национальной кухни.

Сербия

Потребуется: загранпаспорт, действующий 90 дней до дня окончания путешествия.

Лететь: из Москвы в Белград - три часа.

Что посмотреть в первый раз: Белград и живописный Нови-Сад.

В Российском союзе туриндустрии рассказали, что сейчас спрос на сити-туры в Белград вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя направление все еще нельзя назвать массовым.

Таджикистан

Потребуется: загранпаспорт.

Лететь: из Москвы в Душанбе - четыре часа.

Чем заняться в первый раз: погулять по Душанбе, заглянуть в Национальный музей древностей Таджикистана, сфотографировать площадь Дусти.

Таиланд

Потребуется: загранпаспорт. Заранее нужно заполнить электронную миграционную анкету.

Лететь: Москва - Пхукет - около девяти часов.

Чем заняться в первый раз: сходить на тренировку по тайскому боксу, попробовать блюда местной кухни и выбрать самый лучший пляж.

Турция

Потребуется: загранпаспорт, срок действия - не менее 120 дней до дня окончания путешествия.

Лететь: из Москвы в Стамбул - чуть больше четырех часов.

Что посмотреть в первый раз: если были только в курортной Турции, отправляйтесь в Стамбул: пробовать турецкий чай, фотографировать местных котов и сидеть в маленьких рыбных ресторанчиках на берегу Босфора.

Узбекистан

Потребуется: загранпаспорт.

Лететь: из Москвы в Самарканд - около четырех часов.

Что посмотреть в первый раз: Самарканд и Бухару. Между городами можно путешествовать на поезде или взять машину напрокат.

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Российские туристы стали чаще путешествовать за границу. В 2024 году россияне таких поездок было на 7,8%, больше, чем в 2023 году, сообщили в ФСБ. Самой популярной страной оказалась Турция.