«Больше в Египет не полечу». Турист раскритиковал отдых в Шарм-эль-Шейхе

Челябинская пенсионерка Вера Юзеева осталась недовольна отдыхом в Египте. Она побывала в Шарм-эль-Шейхе в середине апреля. Долго копила деньги на поездку, но та оставила лишь негативные впечатления.

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«Полетели мы с подругой, в Египте до этого я была с дочерью, тогда мне понравилось. Но в этот раз спасало лишь общение с подружкой и книги, которые взяла из дома. Я брезговала есть в ресторане. Тарелки грязные, всюду мусор, хотя сама еда нормальная. В номерах давно не было ремонта, уборку не делают, хамское отношение персонала», – говорит челябинка.

По ее словам, анимация рассчитана исключительно на молодежь. Людям постарше вечерами было скучно. Шезлонги возле моря никто не ремонтирует, половина из них сломана. Интернет есть только в лобби гостиницы.

«Мои дети и внуки меня потеряли – не могла отправить им сообщения и фото, для этого нужно идти на первый этаж. Кондиционер не работал, очень душно в номере. Пульта от телевизора не было. Все время вспоминала свой предыдущий отдых в Минводах – там и лечение, и чистота, и отношение к клиенту потрясающее. А стоило дешевле. За недельную путевку в Шарм-эль-Шейх я заплатила 300 тысяч рублей, за двухнедельную поездку в Кисловодск – около 200 тысяч рублей. Решила для себя, что больше я в Египет не полечу», – призналась женщина.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что челябинка выбрала отдых в санатории в Башкирии вместо Турции. Она рассказала о минусах, плюсах и цене за путевку.