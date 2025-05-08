Китай сообщил туристам, какие правила начнут действовать в начале мая

Китайские власти сообщили о введении ряда изменений, которые затронут российских туристов уже в ближайшие дни. Новые правила, касающиеся иностранных путешественников, начнут действовать с 9–10 мая. Решение было принято на фоне майских праздников, когда спрос на внутренний туризм в КНР традиционно возрастает.

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«В начале мая китайская сторона неофициально обратилась к туроператорам с просьбой сократить число иностранных туристов. Это связано с тем, что большинство гостиниц были забронированы для местных профсоюзов», – передает Primpress.

В период праздников стоимость проживания для иностранцев в отелях Китая выросла почти на 200%, однако уже после 9–10 мая цены вернутся к уровню апреля.

Это позволит сделать туры в города Поднебесной, включая популярные направления у жителей Приморья, более доступными. Власти также планируют поэтапно отменить временные ограничения, введенные для регулирования турпотока.

Напомним, ранее приморцы рассказали, чем их шокировал отдых в китайском Мишане. Жители региона остались недовольны поездкой.