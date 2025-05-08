«Рай для россиян». Почему Абхазия так популярна у российских туристов

Абхазию называют страной души. На долю земли, омываемой водами Черного моря, выпало немало бед, однако ее жители сумели сохранить в сердце любовь к родному краю, уважение друг к другу и радушие к гостям. Сегодня о событиях минувших лет напоминают заброшенные здания посреди оживленных улиц и выбитые стекла некогда жилых домов. Однако все это парадоксальным образом вписывается в захватывающие дух пейзажи кавказских гор, лазурного побережья и древних храмов в тени реликтовых сосен. В мае, после более чем 30-летнего перерыва, в Абхазию отправились первые прямые рейсы из Москвы, билеты на которые разлетелись за считаные часы. Почему Абхазия так сильно притягивает россиян и на что там действительно стоит посмотреть — в материале «Ленты.ру».

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Попасть в Абхазию просто

Большинство российских туристов въезжают в страну через Сочи на автомобиле или автобусе — путь от вокзала Адлера до границы занимает меньше получаса. Саму границу переходят чаще всего пешком. Виза здесь не нужна — достаточно внутреннего или заграничного паспорта, которые позволяют провести на территории государства до 90 дней.

На абхазской стороне гостей встречают частные водители и маршрутки. Цены смешные: проехать через всю Абхазию можно за пару сотен рублей.

Кстати, официальная валюта Абхазии — российский рубль. Исторически у страны есть своя денежная единица апсар, но в обращении ее не встретишь. В стране также работают карты «Мир», а карты систем Visa и MasterCard иностранных банков не принимаются. Снять деньги бывает проблематично: летом у банкоматов собираются огромные очереди, поэтому лучше брать с собой достаточную сумму наличных.

В высокий сезон российско-абхазский пропускной пункт становится самым загруженным в стране. В августе 2023 года там зафиксировали рекорд — границу пересекали до 70 тысяч человек в сутки. Неудивительно, что скапливаются страшные пробки: туроператоры назвали это бесконечным конвейером — людям порой приходилось стоять на жаре по несколько часов.

Так, если поездка планируется летом, таможенный контроль советуют проходить рано утром или поздно вечером. Многие отпускники, доехав до российской стороны, выходят из машины и пересекают границу пешком, поручив водителю встретить их уже на абхазской стороне.

Романтики же могут отправиться в путешествие на прямом поезде из Москвы. Путь займет почти двое суток, однако это — отличная возможность увидеть рассвет над Черным морем из окна вагона. Контроль проходит прямо в поезде: российские и абхазские пограничники проверяют документы, не высаживая пассажиров.

Прямых рейсов в Абхазию из России долгое время не было, поэтому туристы обычно летели до Сочи, а потом отправлялись на такси или общественном транспорте до границы. Но в 2025 году, после более чем 30-летнего перерыва, авиасообщение возобновили. Продажи билетов на рейс Москва — Сухум открыты уже сейчас, а первый самолет вылетел 1 мая. Согласно агрегаторам, слетать в обе стороны можно за 30 тысяч рублей.

С чего начинается приключение

Первым после пересечения границы туристов встречает легендарный курорт Гагра, известный еще со времен царской России. В начале XX века принц Александр Ольденбургский превратил город в «русскую Ниццу», построил там водолечебницу и разбил приморский парк. От той эпохи сохранилась элегантная Гагрская колоннада у въезда в город — изящная аркада, через которую открывается вид на побережье.

В сердце старой Гагры расположился ресторан «Гагрипш». Это деревянное здание с часами на фасаде привезли из Европы и открыли в 1903 году. Здесь в разное время бывали Чехов, Горький, Бунин, а сейчас заведение работает как ресторан-музей и остается популярным местом для ужинов при свечах. Цены там сравнительно высокие: в среднем чек 1,5 тысячи рублей на человека.

Помимо широких пляжей с мелкой галькой, Гагра славится старыми санаториями. И хотя лечебницы обветшали, их колонны, мозаики и парки с магнолиями погружают отдыхающих в настоящий советский колорит.

«На каждом шагу — подлинные памятники архитектуры. Тебе не нужно составлять маршрутную программу или посещать музеи, ты просто идешь по улицам, и перед тобой открываются виды на невероятные здания, построенные еще при СССР. Историческое наследие сохранилось, потому что у них просто нет денег на то, чтобы все отреставрировать. Но это действительно создает антураж, который ни с чем не сравнить», — Полина, путешественница из Москвы.

По мнению Полины, именно сейчас Абхазия — лучшее место для любителей урбанистического туризма и поклонников заброшенных зданий. Она предполагает, что после запуска прямых рейсов из России в страну потекут финансы, и власти начнут сносить старую застройку.

Южнее, примерно в 80 километрах от границы, раскинулся Новый Афон — духовная жемчужина Абхазии. В XIX веке Новоафонский монастырь на вершине горы основали греческие монахи, и сегодня он стал одним из центров православия на Кавказе. У подножия — окутанная зеленью заброшенная станция Псырцха с резным павильоном, а буквально внутри горы скрыто природное чудо — Новоафонская пещера. Это гигантский карстовый комплекс из множества залов, по которому туристов возят на подземном поезде. Внутри — грандиозные сталагмиты, таинственное озеро и полная тишина.

Новый Афон богат и другими достопримечательностями. Например, живописные руины Анакопийской крепости — древняя цитадель Абхазского царства. Подняться туда нелегко, однако с крепостных стен открывается панорамный вид на море, горы и цитрусовые рощи. А любителям советских историй будет интересна дача Сталина №3 — скромный домик на склоне, где сохранились старые телефоны, бильярдный стол и даже лифт внутри ствола дерева, сконструированный для безопасности вождя.

Но ни одна поездка в Абхазию не обходится без экскурсии на горное озеро Рица на высоте почти 950 метров над уровнем моря. Оно окружено густыми лесами и снежными вершинами, а вода меняет свой цвет в зависимости от сезона: весной — изумрудно-зеленый, а ближе к осени становятся холодно-синим. Сама дорога к озеру — тоже часть приключения: туристы проезжают через тесный Юпшарский каньон, водопады со сказочными названиями Молочный и Девичьи (Мужские) слезы, кристально чистое Голубое озерце.

Ехать на Рицу лучше в будний день рано утром. К обеду на берегу скапливаются десятки джипов и автобусов. Там можно остаться с ночевкой — неподалеку есть гостевые дома. Большинство же возвращается вечером назад на побережье, дорога до Гагры занимает около двух часов.

Любителям индустриального экстрима

Следующий пункт на маршрутной карте — столица Абхазии. Сухум является самым большим городом страны, однако по меркам мегаполисов он очень компактный. На центральной набережной Махаджиров находится легендарная кофейня «Брехаловка» — место встреч местных старожилов. Название переводится как «сплетница»: с советских времен абхазские мужчины собираются здесь за чашкой крепкого турецкого кофе, играют в домино и обсуждают новости. Отведать сваренный на песке бодрящий напиток с пирожным можно всего за 150-200 рублей.

В Сухуме много памятников истории: Сухумская крепость — остатки генуэзской стены и турецкого форта на набережной, один из старейших на Кавказе Ботанический сад, колоннада Приморского парка, фонтан Грифоны и величественный Мемориал Махаджиров. Последний — памятник, посвященный трагическим событиям XIX века, когда тысячи абхазцев покинули родину после Кавказкой войны.

Кто такие Махаджиры?

Это мусульманские иммигранты многонационального происхождения, которых насильственно выселяли в Турцию. Некоторые покидали страну добровольно, боясь мести русских. Предполагалось, что в Абхазии будут жить переселенцы из России, но мало кто из них смог там прижиться. Только в 1879 году абхазам-махаджирам разрешили приехать на родину. Из 32 тысяч человек обратно вернулись только 13 тысяч.

Свидетель еще одной войны — 12-этажное здание Верховного парламента — самая знаменитая «заброшка» Абхазии. Во время грузино-абхазского конфликта 1990-х оно загорелось в ходе обстрела, и его до сих пор не восстановили. Сейчас здание выглядит уже не так ужасающе, как на старых снимках. Внешне оно не сильно повреждено, а копоть от пожара за 30 лет смыли дожди.

«Людям с опытом в урбанистическом туризме можно туда забраться — внутри множество таинственных проходов и лазов. А открыть абхазское вино на крыше здания бывшего Верховного Парламента в центре Сухума и распить его с друзьями — это просто невероятное ощущение, которое обязательно нужно испытать», — считает Полина.

Еще одно притягательное заброшенное место — Сухумский аэропорт, говорит москвичка.

«Это был старый советский аэропорт, там стоит бывший терминал — и нет никаких ограждений. Вот чем прекрасна Абхазия! Мы свободно по нему гуляли, никто нас не контролировал, ко всему можно было прикоснуться руками. Там было и табло, и багажная лента — в общем, практически все атрибуты аэропорта сохранились», — рассказала она.

А самым преданным фанатам индустриального экстрима будет интересно отправиться вглубь страны, в район города Ткварчели. Когда-то здесь был шахтерский поселок, а сегодня на его месте — город-призрак. В заросших лесом предгорьях расположен полуразрушенный поселок Акармара, где стоят заброшенные здания сталинской архитектуры с разбитыми окнами, из которых растут деревья.

Кавказский темперамент и приморское спокойствие

Душа любого края — его жители. Абхазы — гордый, свободолюбивый народ со своими обычаями и непростой историей. На первый взгляд может показаться, что местные суровы и сдержанны, но это впечатление обманчиво. На самом же деле абхазы — очень гостеприимные и добрые люди.

Родственные и соседские узы у них очень крепкие. В абхазском обществе исторически не было детских домов и домов престарелых. Если с родителями случилось несчастье, ребенка воспитывают родственники. Стариков тоже никогда не бросают — всегда найдутся близкие, которые о них позаботятся. Эта взаимовыручка — часть кодекса чести, который называют апсуара.

Апсуара подразумевает уважение к старшим, преданность друзьям, честность, достоинство и умение быть радушным хозяином. Гостя в Абхазии почти всегда накормят до отвала и напоят домашним вином, ведь он считается посланником бога.

Большинство местных жителей приветливо настроены к приезжим, особенно к россиянам. А на русском языке говорят практически все — он де-факто второй официальный в республике.

«По сравнению с тем, с чем я столкнулась в Грузии, это небо и земля. В Грузии у тебя создается ощущение, что ты чужой, что ты враг, особенно в Тбилиси. В Абхазии вообще нет таких настроений. Все абхазы, с которыми мы общались, были очень приятными и доброжелательными людьми», — делится Полина.

По словам девушки, единственная проблема — это стиль вождения местных.

«Мне было очень тяжело, потому что абхазы водят хуже, чем жители стран Азии. У них как будто не существует правил дорожного движения, тебя постоянно обгоняют, подрезают, могут вылететь на встречку. Они очень агрессивны на дороге: если ты затормозишь, им это точно не понравится. Нужно быть максимально аккуратным в плане вождения, это действительно опасно. Плюс качество дорог там не самое лучшее», — предупредила она.

Туристы отмечают, что в целом менталитет абхазцев — это смесь кавказского темперамента и приморского спокойствия. Они уважительны, немного консервативны, ценят свободу и очень привязаны к родной земле. Пережив тяжелые 1990-е и начало 2000-х, люди начинают верить в лучшее — и рады каждому гостю, который приезжает к ним с туристическим интересом и рублем.

Вкуснее и дешевле, чем в Краснодарском крае

Абхазия — рай не только для ценителей природы и индустриальных пейзажей, но и для гурманов. Местная кухня простая, но сытная: в ней много мяса, овощей, кукурузной муки, пряностей и зелени. Королева абхазского стола — аджика — острая паста из перца, чеснока, соли и специй. Говорят, у каждой хозяйки свой рецепт аджики, и обычно ее подают с хлебом и мясом.

Самое популярное мясное блюдо — шашлык из баранины или говядины, где кусочки мяса чередуются на шампуре с салом, а в процессе приготовления их поливают гранатовым соком с аджикой. Любимый гарнир абхазов — лобио из красной фасоли с орехами и чесноком, которое дополняет кусочек кукурузной лепешки. В качестве закуски часто можно увидеть рулетики из баклажанов с начинкой из грецких орехов, а также сыры сулугуни и ашвадза.

А еще страна славится своим вином. Самые известные марки «Апсны», «Лыхны», «Псоу» производят легкие и ароматные полусладкие вина из изабеллы и других сортов. Стоит попробовать и чачу — крепкий виноградный дистиллят наподобие граппы. Домашнюю чачу продают на рынках и в селах, однако лучше дегустировать напитки на винодельнях или в официальных дегустационных залах, либо покупать заводские бутылки Сухумского винзавода.

«В Сочи отдыхать не можем себе позволить, а вот в Абхазии — вполне. Море там даже лучше, еда вкуснее и дешевле», — Сергей, путешественник из Ульяновска.

И действительно, одно из преимуществ отдыха в этой стране — относительно невысокие цены по сравнению с Краснодарским краем. Обед в кафе обойдется примерно в 500-700 рублей на человека, а если покупать продукты и готовить дома, то можно сэкономить еще больше. Например, буханка хлеба стоит приблизительно 25 рублей, литр молока — 60-80 рублей, десяток яиц — 70 рублей, картофель — в районе 50 рублей за килограмм. За бутылку местного вина попросят 300-400 рублей.

То же самое касается и проживания. В гостевом доме можно снять комнату по цене 500-1000 рублей с человека в сутки, квартира или дом целиком обойдется в 1500-2000 рублей и выше в зависимости от курорта и близости к морю. Ночь в недорогой частной гостинице стоит 1500-2500 рублей, в отеле среднего уровня — 3000-5000 рублей, а в роскошном отеле с бассейном — от 7000 рублей и выше.