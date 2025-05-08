Турагент назвал направления для бюджетного отдыха в бархатный сезон

Осень всё чаще становится идеальным временем для комфортного и экономичного отдыха, отмечают специалисты туристической отрасли. По данным директора агентства SAVAGE TOUR Валерии Павлюковой, начало и середина осени — оптимальный период для поездок в страны с мягким климатом и сниженной загрузкой туристической инфраструктуры.

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Бархатный сезон, приходящийся на октябрь, делает особенно привлекательными такие направления, как Турция, Египет, ОАЭ и государства Юго-Восточной Азии. Несмотря на сезонное снижение цен, в популярных отелях свободные номера заканчиваются быстро. Поэтому Павлюкова рекомендует планировать поездки заранее — это позволяет выбрать удобные рейсы и качественное размещение по сниженной стоимости.

Наибольший интерес в этот период вызывает Турция, где погодные условия остаются комфортными — жара спадает, а море сохраняет тепло. Минимальная стоимость недельного тура на двоих взрослых в октябре составляет от 100 тысяч рублей при условии питания по системе «всё включено». Для сравнения, в разгар сезона аналогичный пакет начинается от 160 тысяч рублей, отметила Павлюкова «Тульской службе новостей».

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