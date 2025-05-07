В Армении будут развивать медицинский туризм

Армения направит 100 млн долларов на развитие медицинского туризма. Сейчас профильные министерства и ведомства работают над пятилетней стратегией, передает «МИР 24.

«Люди приезжают не только лечиться, но и отдохнуть, познакомиться с достопримечательностями, кухней. И мы должны обеспечить им соответствующие услуги. Джермук и Дилижан уже включены в наш проект формирования оздоровительных кластеров. Министерство экономики также реализует программу модернизации медучреждений, в рамках которой субсидирует проценты по кредитам на приобретение современного медоборудования.

«В последние пять лет мы в разы повысили качество медицинских услуг, осуществив инвестиции в медучреждения и переподготовку кадров. И для развития медицинского туризма мы должны расширить сотрудничество с туроператорами и компаниями, предоставляющими такие услуги, как авиаперевозки, транспорт, проживание, питание и экскурсии.

Самые распространенные направления медицинского туризма в Армении: стоматология, пластическая и лазерная хирургия. В последнее время в стране также развиваются новые методы борьбы с онкологическими заболеваниями. В Ереване уже действует современный Центр лучевой терапии. Еще одно важное направление лечение в санаториях. Они предоставляют широкий выбор процедур: от торфотерапии до минеральных ванн. Стоимость медицинских услуг в Армении в среднем на 50% меньше, чем в Европе и США.