На Бали началась массовая проверка документов у туристов

Посольство России в Индонезии предупредило соотечественников о масштабных проверках документов у иностранцев. Власти страны усилили контроль за соблюдением миграционного законодательства, и нарушения могут привести к аннулированию виз и депортации.

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Согласно официальному заявлению дипломатической миссии, индонезийские миграционные службы проводят рейды среди иностранцев, имеющих временные или постоянные разрешения на пребывание. Основное внимание уделяется соответствию заявленных целей въезда фактической деятельности.

В случае обнаружения несоответствий, например, работы по туристической визе, разрешение на пребывание будет отозвано, а нарушитель депортирован с запретом на въезд. Посольство настоятельно рекомендует россиянам строго соблюдать местное миграционное законодательство.

Индонезия, особенно остров Бали, остается одним из популярных направлений среди российских путешественников и экспатов. Однако в последние месяцы местные власти активизировали меры по выявлению иностранцев, нарушающих визовый режим. Ранее уже поступали сообщения о депортациях за незаконную трудовую деятельность, просроченные документы или несоответствие статуса пребывания.

Путешественникам из России советуют заранее проверять сроки действия виз и других документов, а также убедиться, что их деятельность в стране соответствует заявленным при въезде целям. На случай проверок желательно иметь при себе копии паспорта, миграционной карты и страховки.

Актуальную информацию можно уточнить на официальном сайте посольства РФ в Индонезии.