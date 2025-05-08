Путешествие в Китай в 2025 году: на чем сэкономить и как найти жилье

Китай — одно из самых интересных направлений для самостоятельных путешественников из России. Здесь древние храмы, ультрасовременные мегаполисы и уличная еда. Но вместе с этим — цифровая среда, непривычная система оплаты и риск потратить больше, чем планировалось.

После пандемии поток туристов в Китай постепенно восстанавливается. При этом сами правила для иностранцев изменились: теперь можно расплачиваться международной картой через китайские приложения, выгодно заказывать еду онлайн и даже участвовать в местных скидочных акциях.

В этой статье собрали советы, как туристу из России экономить в Китае на транспорте, жилье, еде, покупках и связи — и при этом комфортно провести время, получив максимум впечатлений.

Транспорт: как передвигаться по Китаю и не разориться

Авиабилеты: чем раньше — тем дешевле

Если вы планируете поездку в Китай, лучше всего покупать билеты за полтора — три месяца до вылета. Самые выгодные предложения часто встречаются у китайских авиакомпаний: China Southern, China Eastern, Xiamen Airlines, особенно при вылете из Москвы или Владивостока. Также стоит подписаться на уведомления о скидках и сравнивать цены сразу на нескольких агрегаторах: Aviasales, Trip.com, Skyscanner.

Внутренние перелеты и поезда

Китай — огромная страна, и междугородние перемещения тоже могут влететь в копеечку. Но есть два отличных варианта:

Скоростные поезда (G, D) — комфортные, быстрые и часто дешевле внутреннего авиаперелета. Отлично подойдут для длительных поездок. Билеты можно покупать через официальный сайт 12306.cn (есть английский язык). Например, из Пекина в Шанхай можно будет доехать всего за 4,5 часа. Билет обойдется в примерно в 550 юаней (≈ 6000 рублей по курсу на момент написания статьи).

Обычные поезда (K, T) — медленнее, зато в два-три раза дешевле и часто с ночными рейсами (можно сэкономить на ночлеге). Подойдут для поездок между соседними городами.

Лоукостеры — в большинстве городов есть собственные аэропорты. Самый быстрый способ добраться из точки А в точку Б. Однако билет на 100–200 юаней дороже, чем на скоростном поезде.

По городу — на метро, автобусах и велосипедах

Метро в Китае — одно из самых доступных и удобных в мире. Стоимость поездки зависит от расстояния, но обычно не превышает 4–6 юаней (≈50–80 рублей). Автобусы — еще дешевле, особенно в небольших городах.

Кроме того, в крупных городах работает система велошеринга — велосипеды можно арендовать за 1 юань (≈12 рублей) через WeChat или Alipay. Особенно удобно для коротких поездок на один-два километра.

Важно: все эти способы требуют наличия китайского электронного кошелька. Без него арендовать велосипед или купить проездной будет сложно. О том, как зарегистрироваться в WeChat, рассказали здесь, а в Alipay — здесь.

Такси и Didi: когда без них не обойтись

Сервисы такси в Китае работают по принципу «Яндекса». Самый популярный из них — Didi. Для кратких поездок цены приемлемые — от 15–25 юаней, но при поездке на большие расстояния или в часы пик стоимость возрастает в разы.

Проживание: как найти комфортное жилье без переплат

Забудьте про международные сети — ищите локальные предложения

Гостиницы известных брендов вроде Hilton или Marriott в Китае стоят ощутимо дороже, чем местные аналоги, при этом не всегда предлагают что-то принципиально лучше. Если вы хотите сэкономить, обращайте внимание на китайские отели и гестхаусы. В крупных городах можно найти чистое и удобное жилье за 150–300 юаней в сутки (≈2–4 тысячи рублей).

Бронируйте через китайские сервисы

Зарубежные платформы вроде Booking.com в Китае работают с ограничениями — выбор там меньше, а цены выше.

Если у вас уже есть WeChat или Alipay, зарегистрируйтесь на Meituan — там часто дают купоны новым пользователям на проживание, еду и билеты.

Выбирайте районы с развитой инфраструктурой, но не в центре

Цены на жилье в центре Пекина, Шанхая или Шэньчжэня могут быть в 1,5–2 раза выше, чем в районах, отстоящих на две-три станции метро. При этом в спальных кварталах часто чище, тише и дешевле кафе и магазины.

Пример: вместо Нанкина-Роуд в Шанхае остановитесь в районе Чаннин или Янпу. Метро рядом, а расходы ниже.

Еда: вкусно, безопасно и недорого

Не бойтесь уличной еды

Вопреки стереотипам, стритфуд в Китае не только вкусный, но и чаще всего безопасный — особенно там, где есть очередь местных. Типичный перекус (шаобин, баоцзы, лапша) обойдется в 5–15 юаней (≈70–200 рублей), а полноценный обед в местной забегаловке — в 20–30 юаней (≈300–400 рублей).

Используйте приложения Meituan и Dianping

Это два самых популярных китайских сервиса с обзорами, купонами и доставкой еды:

Meituan (美团) — позволяет найти ближайшие кафе, заказывать доставку и получать скидки. Часто предлагаются комбо-наборы со скидкой 20–50%.Dianping (大众点评) — аналог китайского TripAdvisor, где можно смотреть рейтинг, фото блюд и отзывы, а также покупать купоны с большими скидками.

Фрукты, овощи и полуфабрикаты в Китае стоят недорого, особенно если покупать их на рынках. Но если у вас нет кухни, пытаться готовить в номере — не лучшая идея. В Китае культура «поесть вне дома» развита настолько, что в большинстве случаев это и проще, и выгоднее.

Связь и Интернет: как оставаться на связи и не переплачивать

Не покупайте сим-карту в аэропорту

Сим-карты в аэропорту — удобно, но дорого. Цены там завышены в два-три раза. Лучше купить сим-карту в официальных салонах связи операторов China Mobile, China Unicom или China Telecom в городе. Вам потребуется паспорт для регистрации — это обязательное условие.

Оптимальный тариф: 20–30 юаней в месяц (≈280–400 рублей) дают от 20 до 40 ГБ Интернета и местные звонки.

Wi-Fi есть почти везде

Во всех отелях, кафе, вокзалах и даже парках есть бесплатный Wi-Fi. Но доступ к нему может требовать верификации по номеру телефона, поэтому местная сим-карта или eSIM с китайским номером будет большим плюсом.

VPN: без него — как без рук

Многие привычные приложения и сайты (Google, YouTube, Instagram* и Telegram) в Китае заблокированы. Чтобы ими пользоваться, понадобится VPN-сервис, установленный заранее.

Бесплатные VPN часто нестабильны или не работают совсем. Лучше потратить 500–800 рублей в месяц на стабильную связь, чем остаться без доступа к картам и мессенджерам.

Бонусы, лайфхаки и чего точно не стоит делать

Китай — это страна с множеством возможностей для экономии, но есть несколько моментов, которых стоит избегать. Например, не стоит покупать экскурсии у уличных гидов, так как это часто оборачивается переплатой. Также стоит избегать обмена валюты в аэропортах и мелких обменниках, так как курсы обычно бывают невыгодными.

Вместо этого используйте китайские приложения с купонами и скидками, такие как Meituan или Dianping, которые регулярно предлагают промоакции. Приложения для перевода, такие как Pleco или Google Translate, помогут вам не только общаться, но и сэкономить время на поиске информации о скидках и предложениях.

Не бойтесь экспериментировать с различными сервисами — в итоге вы сможете не только сократить расходы, но и получить незабываемые впечатления от путешествия.

От автора

Первый раз я приехал в Китай в августе 2023 года. На тот момент он только открылся для иностранцев после пандемии. С тех пор я живу здесь уже второй год. Могу сказать, что китайцы очень гостеприимны по отношению к западным туристам, в том числе из России.

Бывали случаи, когда я покупал в магазинах фрукты и продавец, узнав у меня, откуда я приехал, мог положить мне еще что-нибудь в подарок.

Так что это тоже своеобразный способ сэкономить в путешествии — знакомиться и разговаривать с местными. Вполне возможно, они позовут вас на ужин.

*Принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.