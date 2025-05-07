Россияне меньше бронируют туры в Индию

Объем бронирований россиянами туров в Индию снизился после обострения конфликта страны с Пакистаном, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на члена РСТ, руководителя международных проектов "Слетать.ру" Любовь Воронину.

"На фоне обострения конфликта между Индией и Пакистаном мы фиксируем снижение объема бронирований туров в Индию. <…> На данный момент трудностей с возвращением туристов или необходимости в других экстренных мерах мы не наблюдаем", - сказала она.

Генеральный директор туроператора Space Travel, член РСТ Артур Мурадян сообщил ТАСС, что сейчас на курортах Индии низкий сезон, поэтому турпоток туда небольшой. Что касается продаж на большую глубину, то спрос еще не успел отреагировать на события, но некоторая коррекция продаж не исключена.

"Все зависит от того, какие маршруты будут предложены путешественникам и как долго продлится период напряженности в регионе", - объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что сейчас есть трудности с переносом рейсов всех авиаперевозчиков, не только российских, однако больших проблем с возвращением туристов не прогнозируется.