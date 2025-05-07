«Турпомощь» дала рекомендации по безопасности туристам в Индии

В ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали RT, что на данный момент массовых отмен туров в Индию не наблюдается. При этом эксперты посоветовали туристам, уже находящимся в стране, избегать районов вблизи границы с Пакистаном, а также мест массовых скоплений людей.

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«Звонков в Ассоциацию не поступало. Однако если говорить о самостоятельных путешественниках — они проявляют повышенную осторожность, особенно при планировании поездок в приграничные регионы. Рейсы, следовавшие через Пакистан, будут перенаправляться по альтернативному маршруту в обход закрытой зоны — возможно увеличение полётного времени на 1-2 часа», — подчеркнули специалисты.

Эксперты отдельно отметили, что туристам, уже находящимся в Индии, рекомендуется избегать районов вблизи границы с Пакистаном, а также мест массовых скоплений людей, где возможны провокации или протесты.

«Следует внимательно следить за новостями и соблюдать рекомендации местных властей. Путешественникам, планирующим поездку в ближайшее время, стоит уточнять информацию у туроператоров, проверять актуальные предупреждения МИД и учитывать возможные риски при посещении северо-западных регионов. Обращаем внимание, что также в условиях политической нестабильности важно проявлять бдительность, оформлять страховку с расширенным покрытием и иметь контакты посольства под рукой. При соблюдении этих мер поездка может быть безопасной и комфортной», — заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что все рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Индию, а также в Таиланд, на Шри-Ланку, Мальдивы и Сейшелы будут проходить в обход закрытой зоны.