Как самолеты будут облетать Пакистан на пути в Таиланд

Этой ночью был коллапс, так как авиакомпании не могли быстро получить разрешения на новые маршруты не через Пакистан, этот вопрос уже решен, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

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Самолеты из Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Таиланд будут облетать Пакистан, что увеличит полет на 20-25 минут в одну сторону, заявил в эфире НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и в обратном направлении будут осуществляться в обход закрытой зоны в пространстве Пакистана, сообщили в пресс-службе компании. Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов. В ночь с 6 на 7 мая армия Индии объявила о проведении операции «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане». Стороны обменялись ударами. Мкртчян рассказал, как ситуация отразится на туристах.

«Есть разные пути обхода этой территории, в основном это касается европейской части. Все, что восточнее Новосибирска, оттуда мы летим без Пакистана. Поэтому ограничения могут коснуться рейсов из Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Для этих рейсов есть два маршрута – южнее Пакистана и севернее. Оба маршрута рабочие, удлинение будет небольшое – порядка 20-25 минут в одну сторону. Когда речь идет о полете в 10 часов, это не такая большая разница. Сейчас в Таиланде не сезон, на более летние направления спрос – Турция, Египет, ОАЭ. 65% россиян путешествуют в Таиланд с ноября по март. Сейчас в Таиланде около 20 тысяч россиян. Трагедии никакой нет, лететь будет почти столько же, и по цене», – объяснил он.

Мкртчян отметил, что этой ночью был коллапс, так как авиакомпании не могли быстро получить разрешения на новые маршруты, этот вопрос уже решен.

«Нет проблемы облететь Пакистан, это небольшая страна. Этой ночью была проблема в том, чтобы получить разрешение на новый маршрут. Дело в том, что разрешение получается несколько часов. Как правило, от двух до четырех часов. Почему ночью был коллапс? Кто-то сел в Казани, кто-то в Ташкенте, в Таиланд летели и возвращались. У летчиков не было времени ждать разрешения на новый маршрут. Теперь уже понятно, что небо над Пакистаном как минимум закрыто на 48 часов. Думаю, закрыто небо будет дольше. Естественно, все авиакомпании уже получили разрешения на новые маршруты. Что касается Кашмира, там российских туристов вообще нет», – рассказал собеседник НСН.

Для поездок в Таиланд лучше брать расширенную страховку, так как медицина в стране платная, а счет за обслуживание в случае ЧП может достигать десятки тысяч долларов, заявил генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов, передает «Радиоточка НСН».