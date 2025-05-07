Турист из России принял церковь в Индии за свой отель

Турист из России принял наркотики и залез на церковь в Индии, перепутав ее со своим отелем, пишет Times of India.

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Накануне неизвестный поднялся на крышу здания церкви в Годаулии. Это заметили прохожие, которые вызвали на место полицейских и пожарных, которые спустили иностранца на землю. Далее мужчина, который оказался гражданином России и назвал себя Александром, был доставлен в медучреждение. Там ему помогли прийти в себя после того, как россиянин, по его собственным словам, принимал наркотические вещества в течение пяти последних дней.

Иностранец заявил, что он поднялся на крышу церкви, приняв ее за отель, в котором остановился. При нем не было обнаружено никаких документов, а телефон был поврежден при падении высоты. Полиция ждала, пока состояние мужчины нормализуется, прежде чем начать в его отношении правовые действия и уведомить посольство РФ.

Смог ли Александр вспомнить название своего отеля, не уточняется. Грозит ли ему какое-либо наказание за выходку, тоже неизвестно.