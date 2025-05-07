Названы города, где к туристам относятся враждебно

Путешественник Максим Лозунов рассказал, какие города не стоит посещать, поскольку местное население относится к туристам враждебно.

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В разговоре с порталом АБН24 Лозунин назвал в числе первых Берлин. Население города устало от постоянного наплыва отдыхающих. Максим вспомнил случай, когда молодые немцы попытались затеять с ним драку, но сдержались, поскольку он отличается внушительным ростом.

Стоит избегать поездок в Каракас, поскольку столицу Венесуэлы по большей части контролируют наркоторговцы, поэтому туристам там небезопасно.

Замыкает тройку Венеция. Лозунов отметил, что особую агрессию проявляют венецианские гондольеры, не стесняясь в выражениях при общении с гостями.

Турист объяснил такое поведение хронической усталостью.

«Эти города прекрасны архитектурно и культурно, но отношение местных может испортить любое путешествие», — заключил Лозунов.

Напомним, согласно данным опроса, средняя сумма, которую россияне готовы потратить на недельный отдых, составляет 52 тысячи рублей. А в Египте туристы начали страдать от нашествия комаров.