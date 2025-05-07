Отмененные рейсы Turkish Airlines: что предпринимают туроператоры

Пассажиров с отмененных рейсов авиакомпании Turkish Airlines из Внуково туроператоры пересаживают на дополнительные вылеты, которые заявлены на сегодня. Турагенты получают рассылки, новые данные по рейсам появляются в личных кабинетах.

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«Информация о дополнительных рейсах, запланированных для вывоза пассажиров, направлена агентам в соответствии с бронированием. Вылеты перенесены на ближайшее время, – сообщила редакции TourDom.ru руководитель туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная. – По информации от Turkish Airlines, пассажиры обеспечены питанием и размещены в отеле».

«Всех туристов мы пересадили на дополнительные рейсы, информация отображается в заявках, часть клиентов вылетит сегодня чуть позже», – рассказали в туроператоре «Интурист».

В компании пояснили, что пассажиров с отмененных рейсов отправят в Турцию не только на лайнерах «Турецких авиалиний», но и на бортах AZUR air:

«Если там были места, то пересаживали точечно».

«Мои туристы уехали в отель, немного поспали. Сейчас вернулись в аэропорт, получили от авиакомпании талоны на питание. В итоге их посадили на рейс TK 6939 в Анталью в 16:00», – пишет турагент.

Пассажирам с отмененного TK 212 на тот же курорт предоставили места на рейсе TK 6904, который вылетит в Турцию из Внуково в 21:30.

Туристы с рейса TK 3105 из Москвы в Даламан улетят сегодня на курорт на TK 6896, рейса TK 3127 в Бодрум – на TK 6894.

В общей сложности Turkish Airlines отменила сегодня ночью и утром 10 вылетов из Москвы. Пассажирам предоставляют места в отелях, но авиакомпания работает только с определенными гостиницами вблизи аэропорта Внуково. По информации от туристов, проблемы есть – кое-где очереди на заселение огромные.

Отметим, что рейсы «Турецких авиалиний», запланированные в расписании Внуково начиная с 12:30, по данным онлайн табло, должны состояться. Их отправка ожидается с задержками от часа до двух.