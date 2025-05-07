Иностранные авиакомпании отменили рейсы из Москвы из-за ограничений

В московских аэропортах ночью вводили временные ограничения на выпуск и прием самолетов из-за атаки беспилотников. В результате многие рейсы перенесли, а несколько оказались отмененными.

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В частности, несколько вылетов из Внуково в Турцию отменила авиакомпания Turkish Airlines. По данным онлайн-табло аэропорта, не вылетели сегодня ночью TK 412, 420 и 422 в Стамбул. Сняты 4 рейса в Анталью, а также вылеты в Бодрум и Даламан из Москвы.

«Мои туристы сначала сидели во Внуково. Их рейс 3051 отменили. Затем авиакомпания предоставила гостиницу, пассажиров расселили», – рассказала турагент.

По ее словам, представитель Turkish Airlines сообщил, что информация по вылетам появится после 10 утра:

«Акцентировал, что в данном случае нет разницы между отменен/перенесен».

В то же время сегодняшние рейсы авиакомпании с вылетом после 12 часов сохранились в расписании Внуково: их отправление планируется с задержками. Например, TK 414 повезет пассажиров в Стамбул в 14:15 вместо 12:30. Вылет TK 3153 в Анталью ожидается с полуторачасовым опозданием.

Отмененными оказались также рейсы из Москвы и в обратном направлении других иностранных перевозчиков – AZAL в Баку, SCAT в Астану, Pegasus PC 387 в Стамбул, flydubai FZ 968 в Дубай.

«Сидим в аэропорту Дубая. Авиакомпания Emirates отменила рейс в Москву», – написал пассажир.

Редакция TourDom.ru следит за развитием событий, мы отправили запросы туроператорам, чьи туристы должны были вылетать на отмененных рейсах.