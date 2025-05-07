Названы зарубежные направления для отдыха на море до 70 тысяч рублей

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали цены на авиабилеты и отели и составили список зарубежных направлений, где этим летом можно организовать недорогой отдых на море. RT ознакомился с результатами исследования.

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Отмечается, что самым бюджетным морским отпуском станет поездка в Грузию: долететь до Батуми и обратно можно за 40 тыс. рублей, а сутки в отеле обойдутся примерно в 3 тыс. рублей.

«Недельный отдых на человека выйдет в 61 тыс. рублей. Почти столько же будет стоить отдых в Баку: средняя цена билетов туда-обратно составляет 48 тыс. рублей, а номера в гостинице — около 3 тыс. рублей», — подчёркивается в исследовании.

По словам экспертов, замыкает тройку Каир.

«Добраться до столицы Египта можно за 56 тыс. рублей (туда-обратно), а забронировать номер — за 2 тыс. рублей в сутки. В список вошли и другие локации страны: перелёт в Шарм-эш-Шейх выйдет в 64 тыс. рублей, в Хургаду — 65 тыс. рублей, а гостиницу на обоих курортах легко найти за 3 тыс. рублей», — объяснили в сервисе.

Кроме того, специалисты отметили ещё одно африканское направление — Тунис (билеты — 68 тыс. рублей, а отель — 3,5 тыс. рублей).

«Следом в топе бюджетных морских направлений идёт Абхазия: билеты туда-обратно до Сухума стоят порядка 30 тыс. рублей, а ночь в отеле — 6 тыс. рублей. Пятую строчку заняла Анталья: на путешествие на один из самых популярных курортов стоит закладывать 44 тыс. рублей за перелёт и около 5 тыс. рублей в сутки на жильё», — добавили представители компании.

По словам аналитиков, в топ вошли и другие города Турции.

«Измир (47 тыс. рублей за билеты и 4,8 тыс. рублей за гостиницу), Даламан (50 тыс. + 7 тыс. рублей), Аланья (54 тыс. + 4,8 тыс. рублей) и Бодрум (59 тыс. + 8 тыс. рублей)», — заключили собеседники RT.

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