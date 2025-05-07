АТОР сообщил, стали ли россияне отказываться от отдыха в Индии

Туроператоры не получали от российских туристов запросов на досрочное прекращение отдыха в Индии, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«По имеющейся на данный момент информации, туроператоры не получали запросов на досрочное прекращение отдыха в Индии. Аналитики АТОР будут оценивать динамику бронирований в течение нескольких дней», — говорится в сообщении.

Авиарейсы, следовавшие через Пакистан, будут перенаправлять в облет через Китай.

Возможно увеличение полетного времени на 1-2 часа в зависимости от пункта назначения, добавили в ассоциации.