Вернут ли деньги туристам, которые боятся зайти в море из-за акул

Вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что турфирмы не будет компенсировать стоимость путевки, если турист боится зайти в море из-за акул. Об этом сообщает газета "Известия".

© Сетевое издание m24.ru

До этого турецкие СМИ сообщали, что в Анталье отдыхающие увидели недалеко от побережья двухметровую акулу, которая перепугала многих туристов.

"Нет ни одного случая нападения акул на туристов в Турции за последние 30 лет, что россияне туда летают. <…> Если не дай бог что случится, любая страховая компания всегда окажет помощь и содействие", – отметил эксперт.

При этом, по его словам, если отдых испортился из-за не зависящих от туроператора причин, в том числе из-за страха акул, возврата денег не будет. Мкртчян также отметил, что купание в море не входит в стоимость туристической путевки. Он добавил, что турагентство при продаже путевку продает перелет, проживание, питание и экскурсии.

"Но никто никогда не напишет в путевке —–купание в море, оно не продается. <…> Никто никогда деньги не возвращает", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что у берега Сочи заметили лисью акулу. Некоторые люди засомневались, действительно ли съемка велась на Черном море, ведь этот вид акул не является его постоянным обитателем. Специалисты поясняют, что эти акулы иногда заплывают в Черное море из Средиземного.