Музей Омана разработает приложение для российских туристов

Национальный музей Омана работает над цифровой платформой на русском языке, которая откроет для туристов из России доступ к культурному наследию султаната и поможет лучше познакомиться со страной еще до поездки. Об этом заявил генеральный секретарь музея Джамаль Аль-Мусави в интервью TV BRICS.

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Он рассказал, что в этом году была запущена русскоязычная версия сайта Национального музея Омана. По его словам, это первое культурное учреждение арабского мира, реализовавшее подобную инициативу.

«Разрабатывается интерактивное мобильное приложение на русском языке, благодаря которому россияне смогут не только ознакомиться с коллекциями Национального музея, нашими программами и инициативами, но также узнать о культурном наследии Омана и оценить перспективы страны как направления для туризма. Мы уже начали работу над этим инструментом. Я думаю, что в конце этого года мы запустим первую версию приложения», – поделился Аль-Мусави.

Генсек музея также отметил растущий интерес россиян к Оману: только в прошлом году страну посетили более 44 тысяч российских путешественников, а Россию – около 11 тысяч оманцев. Он подчеркнул, что недавнее подписание соглашения о взаимной отмене визового режима между странами будет способствовать росту турпотока.

Параллельно развивается масштабная культурная программа: помимо проекта «Русские сезоны», проведенного в Омане в 2025 году, реализуются совместные инициативы с Государственным Эрмитажем, Третьяковской галереей и Музеями Московского Кремля. Аль-Мусави сообщил, что в мае в Маскате открывается выставка «Неорусский стиль», а в ноябре впервые в арабском мире в султанате будет представлена экспозиция русского авангарда. В свою очередь, Оман работает с Третьяковской галереей над организацией выставки современного оманского искусства в Москве – это будет первая зарубежная экспозиция страны, посвященная этой теме.

Особое внимание, по словам Аль-Мусави, уделяется творческому развитию молодежи. Он отметил, что в прошлом году Университет Султана Кабуса принял свыше 60 российских студентов, а более 200 оманцев посетили Россию для знакомства с культурой.

Он добавил, что Национальный музей активно развивает и внутренние инициативы: в Маскате в скором времени откроется первый в истории страны детский театр, в создании которого участвуют российские специалисты. Также разрабатывается программа по развитию музыкальных талантов с привлечением педагогов из России.