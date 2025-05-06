Что изменится для российских туристов после автоматизации выдачи виз в Египте

Российские туристы не ждут появления автоматизированного оформления виз в Египет по прибытии, поскольку никаких проблем при въезде в страну и так не замечают. Об этом сообщают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

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Ожидается, что в скором времени туристы, прилетающие в Египет, смогут получать электронные визы непосредственно в аэропорту – через сайт, мобильное приложение или киоски самообслуживания. Внедрение в стране «срочных» e-visa попросил ускорить премьер-министр Египта Мостафа Мадбули. Пилотный проект заработает в Каире, затем его распространят на 7 аэропортов. Сроки при этом не называют.

Сейчас россиянам виза в Египет требуется только при въезде через Каир и Хургаду. Оформить ее можно в египетском аэропорту за наличные (25 долларов) или заранее – на сайте VisaToEgypt, оплатив картой зарубежного банка. Туристам, прилетающим в Шарм-эль-Шейх, виза не нужна: в паспорт ставят «синайский штамп».

Турагенты уверены, что с появлением киосков самообслуживания в аэропорту Хургады для многих российских туристов ничего не изменится, поскольку у большинства нет зарубежных банковских карт, чтобы оплатить e-visa. А значит, придется стоять в общей очереди, как и прежде.

Впрочем, никаких особых сложностей с получением разрешения на въезд сейчас нет.

«Часто летаю в Египет и ни разу не видела в Хургаде больших очередей за визой. Поток идет быстро, люди плавно заходят в кассу, отдают деньги и идут дальше», – говорит турагент Наталья Котельникова.

Кто хочет застраховать себя от возможных очередей, может заранее оформить электронную визу через сайт, но для оплаты понадобится карта иностранного банка.

«Пока вся толпа стоит за виньетками, обладатель e-visa идет к пустой стойке со скучающим пограничником, который не глядя штампует паспорт и пропускает», – написал Антон.

Ранее TourDom.ru писал, что египетской авиакомпании AlMasria Airlines ограничили полеты в Россию в связи с массовыми сбоями в расписании. После 20 мая перевозчик сократит свою программу почти на треть.