Российские туристы страдают от нашествия комаров в Египте

Египетские курорты Шарм-эль-Шейха стали ареной неприятного явления для российских туристов – массового появления комаров. Отдыхающие выражают недовольство из-за многочисленных укусов и опасаются заражения такими болезнями, как малярия и лихорадка денге.

Как отмечают россияне, местные аптечные средства защиты оказываются неэффективными против назойливых насекомых. В отелях категории "пять звезд" персонал проводит обработку территории, однако в гостиницах с тремя и четырьмя звездами такая услуга отсутствует.

Из-за сложившейся ситуации многие туристы стараются не покидать свои номера.

"По свидетельствам отдыхающих, кровососущие насекомые нападают целыми группами, оставляя после себя болезненные и зудящие следы", - говорится в сообщении.

Указывается, что благоприятные погодные условия стали причиной увеличения популяции комаров. С апреля в Шарм-эль-Шейхе преобладает северный ветер, создавший идеальную среду для их размножения.

Ранее были названы самые жаркие направления для летнего отдыха. Также экологи оценили состояние береговой линии Крыма после утечки нефти.