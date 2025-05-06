Какие страны шенгенской зоны вернули внутренний пограничный контроль

Десять стран Шенгенской зоны в 2025 году вернули внутренний пограничный контроль. В частности, к системе внутренних проверок вернулись Германия, Франция, Австрия, Польша, Чехия, Словакия, Норвегия, Словения, Швеция и Дания. Это беспрецедентный уровень контроля, пишет издание The Economic Times.

Ряд стран ввели меру еще в 2024 году, некоторые продлили ее, другие присоединились недавно. Среди причин государства отмечают повышенные угрозы безопасности — нелегальную миграцию, контрабанду, терроризм и региональную нестабильность.

Еврочиновники отмечают, что принципы Шенгена остаются прежними, но адаптируются к новым реалиям. Потому путешественникам стоит закладывать больше времени на прохождение границ и заранее проверять информацию о погранконтролях. Комментирует исполнительный директор агентства «Визаход» Даниил Сергеев:

Даниил Сергеев исполнительный директор агентства «Визаход»

«Пограничный контроль и блокпосты на границах внутри Европы, даже внутри Шенгенского союза, были еще до ковида, и в ковид они усилились — — были повсеместные, и после ковида остались на въезде в страны Центральной и Западной Европы, на въезде в Швейцарию, Германию, Австрию, на некоторых дорогах во Францию. Пограничные посты были, на этих постах проверяли паспорта и визы. И на этих пограничных постах были пробки. Новости о том, что пограничные посты, границы вводятся в Чехии, в Венгрии, были еще давно, и поэтому фактически ничего не поменяется. Гражданин России для того, чтобы проехать в страну Шенгенского союза, должен получить или национальную, или шенгенскую визу, с национальной визой он не может выезжать из страны, в которой он эту визу получил, его это по умолчанию не касается. А если он получает шенгенскую визу, предполагается, что он в любом случае остается со своим загранпаспортом, мало кто его оставляет. Конечно, бывают случаи, когда граждане России оставляют свои паспорта, например, в посольстве США, где они проходят собеседование, сдают паспорт, и пять дней он лежит на вклейке «Виза», и у человека, например, в Италии есть свободное время, можно съездить в Швейцарию или в Австрию. Многие пользовались этим и многие сталкивались с пограничными контролями на въезде в эти страны, не имея паспорта на руках, возвращались и удивлялись — они тогда уже были. Теперь не будут удивляться, они будут заранее знать, что там есть пограничный контроль, наверное, это даже не добавит дискомфорта. Тем более мы точно не знаем, когда эти ограничения будут сняты. Начинается туристический сезон, невыгодно осложнять передвижение на автомобильных и железнодорожных путях в туристический сезон, проверять всех подряд тоже невыгодно — возможно, что формально эти ограничения будут действовать, и блокпосты действительно будут организованы, но не на всех дорогах. Будут они действовать или нет, лучше смотреть по Google-картам, и планировать таким образом свой маршрут».

Проверки в Германии будут действовать как минимум до середины сентября, а в Нидерландах — до начала июня. Дания, Швеция и Норвегия сохранят проверки до конца 2025 года.