Росавиация ответила, безопасно ли сейчас лететь в Израиль

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что ведомство не видит угроз для безопасности полетов российских авиакомпаний в аэропорт Тель-Авива, несмотря на ракетную атаку, произошедшую в минувшее воскресенье.

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«Мы постоянно мониторим обстановку, но в дневное время полеты продолжаются. Учитывая взаимодействие с авиационными властями Израиля, мы не фиксируем значительных рисков», – отметил руководитель Федерального агентства.

Он напомнил, что с ноября 2023 года действуют рекомендации, согласно которым российские перевозчики могут выполнять рейсы в Израиль только в светлое время суток – с 07:00 до 01:00 по московскому времени. Ночные полеты остаются под запретом.

Напомним, 4 мая йеменские повстанцы-хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион с применением гиперзвуковой баллистической ракеты. После удара воздушная гавань временно прекратила работу. В ответ министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал нанести группировке «удар в семикратном размере».

Несмотря на инцидент, Росавиация пока не планирует ужесточать ограничения для российских авиакомпаний, однако продолжает отслеживать ситуацию.

Добавим, что рейсы в Израиль временно приостановили более десяти авиакомпаний из стран Европы. Большинство – на 48 часов, далее по обстоятельствам.