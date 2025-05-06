Туристы возмущены ценами в Турции

Перед началом высокого туристического сезона в Турции тему цен в кафе и на продуктовых рынках на курортах Средиземного и Эгейского побережья активно обсуждают пользователи телеграм-канала «Крыша ТурДома». Мнения об адекватности прайсов расходятся.

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В небольшом ресторанчике в Фетхие с видом на бухту, который посетил корреспондент TourDom.ru во время экскурсии, гамбургер предлагают за 400 лир (около 850 руб.). Чашку любого кофе – американо или капучино – нальют за 100, апельсиновый фреш доступен за 150, бокал вина – за 250. Более полное меню выставил ресторанчик близ заброшенной деревни Каякёй в том же регионе. Мезе с четырьмя сортами закусок можно заказать за 250 лир, салат цезарь – за 300, а вот за мясное блюдо кебаб придется заплатить 600 (1300 руб.).

В Анталье цены примерно такие же.

«В кафе на набережной пицца на двоих обойдется в 350–400 лир, но это будет полуфабрикат», – рассказала россиянка, проживающая на курорте.

По ее словам, сейчас пошли маленькие дыни, на рынке их можно купить по цене 70 лир за килограмм. Местная клубника (сейчас как раз сезон) стоит 60–70 лир, мушмула – 40, дут-шелковица – 120, розовые помидоры – 35.

Некоторые туристы уверены: цены не гуманные.

«Чтобы найти вкусную еду в Турции по приемлемым прайсам, надо очень постараться».

«Стоимость продуктов на рынках идет уже почти вровень с нашими, хотя года 2–3 назад разница была существенная в пользу турецких».

Другие считают, что цены вполне адекватны.

«Летом живем в Фетхие, выбор овощей и фруктов на рынке широкий, качество прекрасное и дешевле, чем у нас, – поделился подписчик. – Лосось в Мигросе доступен. А вот мясо здесь стоит заметно дороже, чем в России».

В курортных ресторанчиках, по словам москвичей, обычные цены столичных кафешек среднего уровня.

Есть и такое наблюдение. Год назад курс лиры к рублю был около 2,9, сейчас российская валюта укрепилась по отношению к турецкой до 2,1, а значит, рост цен в Турции частично компенсировался за счет курсовой разницы.

«Цены из-за падения лиры сравнялись с прайсами ресторанов Санкт-Петербурга, – говорит турагент Мария Шекер, живущая "на две страны". – Нашли прекрасный ресторан суши в Анталье буквально в 300 м от моря. Шесть запеченных роллов стоят 430 лир. В хорошем заведении Северной столицы так и будет. Кофе стоит так же, как в России, а был дороже».

Ранее посол Турции в РФ Танжу Бильгич отметил, что власти стремятся сохранить ценовую привлекательность страны для россиян. А один из турецких экономистов считает, что инфляция в этом году ожидается на уровне 30% или даже ниже, так что у туристов будет меньше поводов расстраиваться из-за высоких цен.