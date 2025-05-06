Полчища комаров атаковали российских туристов в Египте

Полчища комаров атакуют российских туристов в Египте. Как сообщает Telegram-канал Shot, путешественники скупают в аптеках защитные средства, однако даже они не спасают от местных насекомых.

По информации канала, в этом мае в отелях Шарм-эль-Шейха необычайно много комаров. Большую часть апреля там дул северный ветер, который создал благоприятную обстановку для насекомых. Они впиваются в людей сразу группами, оставляя болезненные укусы. Многие туристы боятся выходить из номеров и предпочитают оставаться в помещениях. Кроме того, они опасаются заражения малярией или лихорадкой Денге.

Отмечается, что в пятизвездочных отелях принимают свои меры безопасности — их сотрудники обрабатывают территорию от комаров. В более дешевых гостиницах такой обработки не предусмотрено. По этой причине гиды рекомендуют постояльцам брать с собой средства от комаров, спрей и фумигатор в номер.