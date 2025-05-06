Перечислены лучшие пляжи Черногории

Пляжный отдых в Черногории в последние годы стал довольно востребованным у россиян. Для въезда в эту страну Юго-Восточной Европы на срок до 30 дней виза не требуется, понадобится лишь действующий загранпаспорт и обратные билеты. На юго-западе Черногория омывается чистым, теплым и спокойным Адриатическим морем, шторма здесь бывают крайне редко. Курортный сезон длится со второй половины мая до середины октября.

© TURIZM.RU

Топ пляжей для отдыха в Черногории в 2025 году

Общая протяженность береговой линии страны – 73 км. К большинству мест возле моря можно пройти свободно, а за доплату арендовать зонты и шезлонги. За безопасностью отдыхающих следят спасатели. Покрытие на побережье разное: песчаное, мелкая и крупная галька или бетонное (на понтонах).

Пляжи Черногории условно делятся на две большие ривьеры — Будванскую и Ульцинскую.

Будванская Ривьера – это северная часть побережья между Тиватом и Петровацем. Сюда относятся такие известные пляжи, как Словенска Плажа, Могрен, Бечичи, Каменово, Яз, Св. Стефан и Пераст. Это территория комфортного отдыха: ухоженные пляжи, инфраструктура, ночная жизнь и культурные достопримечательности в шаговой доступности.

Ульцинская Ривьера – южнее, ближе к границе с Албанией. Здесь – знаменитый Велика Плажа (13 км песка), Ада Бояна, Мала Плажа и более дикие участки, где правят ветер и простор. Это регион для тех, кто ценит уединение, серфинг, природу и другой, менее туристический ритм.

Перечислим лучшие пляжи в Черногории для отдыха.

1. Великий пляж в Ульцине

Многие туристы интересуются, где в Черногории песчаные пляжи. Прибрежная зона с темно-серым песком вулканического происхождения тянется на юге страны, от города Ульцинь почти до границы с Албанией. Мелководье и плавный спуск в море делают ее пригодной для семей с детьми.

На берегу имеются:

кабинки для переодевания;

кафе, где заказывают фастфуд и напитки;

площадки для игр;

в южной части открыты школы для начинающих кайтсерфингистов с русскоговорящими инструкторами.

2. Плави Горизонти

Плави Горизонти – один из известнейших песчаных пляжей страны. Он лежит в тихой бухте Траште, в районе Луштица, в курортном поселке Радовичи, в 15 км от г. Тиват. За чистоту территории имеет международную награду Голубой флаг. Несмотря на песочное покрытие, море здесь чистое и голубое. Глубина увеличивается постепенно.

Пляж окружен сосновыми оливковыми рощами, которые создают естественную тень и наполняют воздух ароматами хвои и моря.

Вход на него бесплатный, а вот комплект из двух лежаков и зонта в центральной части Plavi Horizonti обойдется в 2025 г. в 20€*. Здесь созданы комфортные условия для туристов:

оборудованы раздевалки, душ, санузлы;

открыты заведения общепита с разнообразным меню и барной картой и торговые точки;

оборудованы площадки для игр и занятий спортом;

в пунктах аренды снаряжения можно взять напрокат лодку, катамаран, водные лыжи и гидроцикл.

3. Трстено

Туристы, которые ищут лучшие пляжи в Будве в Черногории, нередко выбирают Трстено. Он расположен в 8 км к западу от центра курорта, в тихой бухте. Доехать сюда можно на городских автобусах, такси или арендованном автомобиле.

Трстено имеет протяженность около 200 м, покрыт мягким светлым песком. Вход на него бесплатный. Купаться разрешается в водном пространстве, ограниченном буйками, в которое не заплывают катера и яхты.

Пляж находится в окружении соснового леса и можжевеловых зарослей, которые придают этому месту особое очарование. Деревья не только защищают от палящего солнца, создавая естественную тень, но и наполняют воздух насыщенными хвойными ароматами. Морской бриз, смешанный с эфирными маслами сосен, формирует мягкий, оздоравливающий микроклимат. Даже в самые теплые дни здесь свежо и приятно находиться – по сути, бесплатная природная ингаляция.

Трстено подходит для детей, глубина на нем нарастает медленно и даже в 50 м от берега не превышает человеческий рост.

Здесь созданы все условия для разнообразного времяпрепровождения:

пирс, оборудованный лестницами для спуска в воду;

бар и двухэтажный ресторан;

шатры с кушетками, в которых массажисты предлагают свои услуги;

площадка для игры в водное поло и два волейбольных поля;

пункт проката пляжного инвентаря.

4. Бечичи

Пляж Бечичи в Черногории – популярная зона отдыха, расположенная в 3 км от Будвы. Туристы добираются сюда на автобусе или доходят пешком через туннель.

Побережье, протяженностью 2 км, условно поделено на 3 части.

Муниципальные участки: эти зоны бесплатны для посещения. Отдыхающие могут размещаться на собственных полотенцах или ковриках. Однако стоит учитывать, что в разгар сезона здесь может быть многолюдно, и уровень чистоты может варьироваться. Платные зоны: оборудованы шезлонгами и зонтами, которые можно арендовать. Стоимость аренды комплекта (два шезлонга и зонт) составляет около 10 евро в сутки. Эти участки обычно лучше обслуживаются и предлагают дополнительные удобства. Приватные участки отелей: некоторые отели, расположенные вдоль пляжа, имеют собственные пляжные зоны, предназначенные исключительно для гостей этих отелей. Эти участки могут быть огорожены и предлагать повышенный уровень комфорта и сервиса.

Покрытие Бечичи также варьируется по его длине: в северной части преобладает мелкая галька, что обеспечивает прозрачность воды, но может потребоваться специальная обувь для комфортного входа в море. Центральная часть – смешанное покрытие из песка и гальки, что делает ее наиболее популярной среди отдыхающих. Южная часть (ближе к Рафаиловичам) с песчаным покрытием, особенно подходит для семей с детьми благодаря мягкому входу в воду.

Инфраструктура достаточно развита. Здесь есть:

раздевалки, душ и санузлы;

поля для игр в волейбол, баскетбол и футбол, теннисный корт, велосипедные дорожки;

детские площадки, мини-аквапарк, принадлежащий отелю «Медитеран»;

точки доступа к Wi-Fi;

летние кафе и бары;

водные развлечения: плавание на сапах, каякинг и т.д.

5. Яз

Пляж Яз в Черногории протяженностью в 1,5 км лежит в 3 км от Будвы, в окружении живописных гор, которые защищают его от ветров. Путешественники доезжают сюда на такси либо на арендованном автомобиле. Их привлекает высокая прозрачность воды и плавный спуск в море. Однако на глубине попадаются большие камни.

Побережье разделено на различные части. Скалистый участок покрыт крупной галькой и валунами. Среди них отведена территория для нудистов. Второй участок – мелкогалечный. Самая удаленная зона за небольшой речкой засыпана золотистым песком. На ней предпочитают проводить время родители с маленькими детьми.

Летом работают:

несколько ресторанов и бары с доступом в интернет;

платные санузлы и душ с пресной водой;

аренда катамаранов, гидроциклов, байдарок;

торговые павильоны, где продают фастфуд, прохладительные напитки, мороженое, пляжные принадлежности и сувениры.

6. Каменово

Уютный и немноголюдный пляж Каменово в Черногории лежит в окрестностях поселка Рафаиловичи возле автодороги, между курортными городами Петровацем и Будвой. Из Рафаиловичей к пляжу ведёт живописный пешеходный туннель длиной около 185 метров, проходящий сквозь скалу. Также к пляжу можно добраться на автомобиле или автобусе по прибрежной дороге.

Каменово имеет длину 730 м и ширину 350 м. Вход на территорию бесплатный. Вода здесь имеет красивый голубой цвет. Постепенный спуск в море подходит для семей с детьми. На берегу – мелкая галька, перемешанная с песком. На юге есть каменистый участок, на морском дне которого также встречаются крупные валуны. Вдоль берега высажена аллея из пальм и сосен, в ней туристы скрываются от палящего солнца.

Инфраструктура Kamenovo beach уступает по масштабам и разнообразию таким крупным курортам, как Бечичи, Яз или Словенска Плажа в Будве. Однако именно это делает его привлекательным для тех, кто ищет более спокойный и уединенный отдых.

7. Лучице

Лучице любят приезжие и местные жители. Он расположен в Петроваце, в уютной бухте, на расстоянии чуть более 1 км от центра курорта. Дойти до него проще пешком. Прибрежная территория окружена живописными горами, на склонах которых растут сосны и можжевельник.

Длина побережья – 220 м, ширина – от 20 до 24 м. Вода здесь чистая и прозрачная. Маленькие дети могут купаться на расстоянии от 3 до 5 м от берега, дальше быстро нарастает глубина.

Отдыхающие могут посетить:

кафе, бары и рестораны;

торговые точки с мороженым, прохладительными напитками, пляжными принадлежностями и сувенирами;

игровые площадки;

водные горки.

8. Свети Стефан

В 8 км от Будвы находится утопающий в зелени поселок Свети Стефан со знаменитым одноименным островом. Путешественники приезжают до него на рейсовых автобусах, на арендованном автомобиле, такси или с экскурсией.

Свети Стефан – не просто пляж или достопримечательность. Это символ. Место, где хочется сделать паузу, вдохнуть глубже и сохранить в памяти этот кусочек тишины, солнца и камня навсегда

В левой части поселка оборудована общественная бесплатная прибрежная зона, покрытая крупной галькой. Ходить по ней удобнее в аквашузах. Ее достоинством является плавный спуск в море, но глубина увеличивается быстро, уже через 2 м вас накроет с головой.

Справа расположена еще одна зона с красивым крупным розовым песком, цвет его объясняется особым минеральным составом. Раньше отдыхать на ней могли только постояльцы дорогого отеля Aman. В роскошных номерах останавливались мировые «звезды» и состоятельные бизнесмены. Сейчас посетить песчаный участок может любой желающий, вход стал свободным.

По мнению путешественников, главные достоинства Свети Стефан – это:

чистота моря и побережья;

живописный вид на остров;

платная парковка поблизости.

Для тех, кто хочет насладиться панорамными видами на остров Свети-Стефан, рекомендуется подняться на смотровую площадку над монастырем Прасквица или прогуляться по тропе к Милочеру. Эти места особенно популярны среди фотографов и туристов.

Sveti Stefan идеально подходит для тех, кто ищет сочетание пляжного отдыха с возможностью прикоснуться к истории и насладиться живописными пейзажами.

9. Королевские пляжи Милочер

Королевские пляжи Черногории расположены в двух спокойных красивейших бухтах Короля и Королевы Милены в 8 км от Будвы между Пржно и Святым Стефаном. Они считаются одними из лучших в стране. Добираться до них удобнее на такси или арендованном автомобиле.

Оба пляжа находятся в пределах парка Милочер – бывшего королевского сада, который сегодня открыт для всех желающих. Прогулка по парку, где растут пальмы, кипарисы, сосны, оливковые деревья, кактусы, цветут магнолии, ведет к острову Свети-Стефан и предлагает живописные виды на побережье.

Бухта Короля имеет песчаное покрытие, бухта Королевы Милены – галечное. Людей здесь мало, поэтому на побережье чисто. Раньше в высокий сезон за вход на побережье взималась плата, но с 2022 г. она была отменена. Сейчас обе бухты доступны всем отдыхающим. На них имеются:

раздевалки и душевые. Уборных нет, но можно сходить в близлежащие отели;

шезлонги и зонты;

ресторан, где подают средиземноморские и балканские блюда и различные вина.

10. Плоче

Плоче находится в 9 км от Будвы, возле Кримовицы. Большая его часть покрыта бетоном, некоторые участки усыпаны галькой. Из Будвы сюда ездят автобусы и плавают катера.

К бетонному покрытию берега приезжие и местные жители привыкли: лежать на ровной теплой поверхности приятней, чем на камнях или на песке. Спуск в воду по лестнице понравится опытным пловцам, им не потребуется идти по мелководью несколько десятков метров. Вход на территорию бесплатный, но со своей едой и напитками проходить нельзя.

Инфраструктура развита очень хорошо. К услугам отдыхающих:

различные заведения общепита;

зона с торговыми палатками;

4 бассейна с морской водой: 2 взрослых и 2 детских. Опытные инструкторы проводят занятия по плаванию;

вышка спасателей и пункт оказания первой медицинской помощи;

детский клуб с аниматорами;

волейбольное поле, бильярдный стол и теннисный корт;

водные развлечения: катание на яхтах, каяках, флайборде и т. д.

11. Словенский

Slovenska Plaza тянется на 1,6 км в центре Будвы. Он подойдет туристам, которые привыкли отдыхать в городских условиях и не готовы ехать в близлежащие поселки. Вход на него бесплатный. Покрыт мелкой галькой, местами перемешанной с песком. В разгар курортного сезона на берегу трудно отыскать свободное место.

Отдыхающих привлекают:

живописные виды на близлежащие острова и окрестные горы;

водные аттракционы: от плавания на «банане» и «таблетке» до полетов на парашюте за катером;

возможность отправиться на экскурсионную прогулку на катере до о. Святого Николая;

многочисленные заведения общепита, торговые точки, уличные тренажеры, дискоклубы на променаде над пляжем.

12. Частные территории отелей Будвы

Роскошный отдых в Черногории для россиян можно организовать в одном из отелей с собственным пляжем. Лучшими из них считаются:

Отели бесплатно предоставляют постояльцам зонты, шезлонги, полотенца. На побережье работают бары и рестораны, за чистотой территории тщательно следят работники клининговых служб.

Пляжи Черногории удивляют своим разнообразием, от каменистых террас Плоче до бархатистого песка Великой Пляжи. Здесь каждый найдет море по душе: для отдыха, вдохновения или тишины

*Цены актуальны на момент публикации.