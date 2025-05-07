«Напоминает Патрики». Туристка описала русский район Майами

Российская путешественница побывала в районе Майами, США, где живут в основном русскоговорящие и рассказала, что он напомнил ей Патриаршие пруды в Москве. Об этом девушка рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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Туристка из Москвы, которая не первый раз отдыхает в Майами, уточнила, что в городе есть район Санни-Айлс-Бич, в котором много магазинов с русскими продуктами, а также русских ресторанов.

«Названия таких мест говорят сами за себя — Калинка, Матрешка и так далее», — уточнила путешественница.

По ее словам, в Санни-Айлс-Бич есть квартиры у многих российских звезд, кроме того, там повсюду слышится русская речь, ездят машины с ревущим мотором, из них громко играет музыка, а по улицам ходят слишком нарядные девушки.

«Из-за обилия понтов это место напоминает наши Патрики», — такой фразой москвичка описала свои впечатления.

При этом туристка отметила, что именно здесь самая вкусная еда в кафе и очень красивые пляжи.

«Еще во всем Майами культ здорового образа жизни, поэтому местные выглядят как с обложки журнала. Спортсменов можно встретить на каждом шагу», — удивилась россиянка.

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