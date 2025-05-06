На Кубе спрогнозировали турпоток из России на 2025 год

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда сообщил, что несмотря на увеличение числа прямых рейсов между Россией и Кубой, турпоток из России в 2025 году, вероятно, снизится на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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В своем заявлении, сделанном на Международной туристической ярмарке FITCuba 2025 в Гаване, министр отметил, что в настоящее время рейсы на Кубу переполнены, однако число пассажиров в будущем может уменьшиться.

По его словам, это сокращение связано с уменьшением числа рейсов, которые теперь осуществляются только между Москвой и тремя кубинскими городами: Гавана, Варадеро и Кайо-Коко.

Ранее в министерстве туризма Кубы сообщили, что с начала 2024 года туристический поток из России удвоился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 66 887 человек. Для дальнейшего роста планируется расширение авиасообщения, включая запуск рейсов из Санкт-Петербурга, передает «Радиоточка НСН».