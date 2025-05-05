Ихтиолог назвал пляжи и страны, где можно встретить акул

Неподалеку от берега в районе Коньяалты в турецкой Анталье туристы заметили двухметровую акулу, которая не на шутку напугала отдыхающих. Профессор кафедры биоэкологии и ихтиологии Института биотехнологий и рыбного хозяйства, ихтиолог Юрий Симаков в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал, на каких пляжах, помимо турецких, можно встретить акул.

В беседе с местными журналистами эксперты объяснили, что появление акул в этот период года в водах на юго-западе Турции не является аномалией, поскольку в этом регионе животные размножаются. Симаков также отметил, что этих морских животных можно встретить во многих морях и океанах.

Акулы есть в большинстве морей. Например, в Красном море нередки случаи, когда акулы подплывают к берегам Египта. Также акул очень много можно встретить в Австралии, на Филиппинах, в Индонезии. Во всех морях, которые впадают в Тихий океан, можно встретить акул, — рассказал ихтиолог.

Видео, на котором запечатлен морской хищник, опубликовал Telegram-канал «Турция 24/7 | Новости».

В феврале на Мальдивах произошел еще один инцидент, уже с российской туристкой. Россиянка по имени Елена решила приобрести билет на экскурсию, чтобы поплавать в открытом море и сделать красивые фотографии. После погружения туристический гид начал ей указывать на стаю акул неподалеку: он схватил ее за руку и поплыл к рыбам, чтобы сделать с ними совместные снимки. После этого россиянка почувствовала, что ее укусили за руку.