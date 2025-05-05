«Хотела бы знать раньше». Россиянка описала особенности отдыха в Египте

Российская туристка описала особенности отдыха в Египте фразой «хотела бы знать раньше». Своим мнением она поделилась на странице @alesyapelsin в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Так, соотечественница отметила, что в курортной стране множество комаров, из-за которых ночью невозможно уснуть. Также она рассказала, что лед в коктейлях местных баров делают из обычной воды из-под крана.

«Возможно, из-за этого я и отравилась», — добавила туристка, посоветовав брать с собой лекарства.

Кроме того, по ее словам, из Шарм-эш-Шейха слишком долго добираться до пирамид — 9 часов на машине. Поэтому для ознакомления с достопримечательностями лучше выбирать другие курорты, заключила она.

Ранее самыми популярными направлениями для путешествий на майские праздники были названы Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Китай. Из ближнего зарубежья российские путешественники выбирают Абхазию и Белоруссию.