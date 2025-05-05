В Таиланде раскритиковали курс развития туризма

В издании Bangkok Post вышла на редкость острая публикация о текущем положении дел в туротрасли Таиланда (публичная критика в стране не особенно приветствуется, возможно поэтому в статье даже не указан автор. – Ред.).

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«Туриндустрия Таиланда, долгое время считавшаяся одной из жемчужин экономики королевства, демонстрирует признаки серьезной усталости», – отмечается в публикации.

Тот факт, что даже на высокие даты завершившегося 2 недели назад фестиваля Сонгкран тайские курорты заметно недосчитались иностранных гостей, называют не «сезонным спадом», а «тревожным сигналом для политиков, туристических властей, отельеров».

«Таиланд теряет репутацию места отдыха с отличным соотношением цены и качества, которой когда-то обладал», – бьет тревогу Bangkok Post.

И приводит неутешительные доводы: иностранным путешественникам приходится платить за гостиницы едва ли не вдвое больше, чем 5 лет назад, обычный ужин на двоих в ресторанах на курортах может стоить 7 тыс. батов (18 тыс. руб. – Ред.), что сопоставимо с ценами в европейских столицах. Семейных туристов раздражает либерализация каннабиса:

«Всепроникающий запах марихуаны в общественных местах многих заставляет задуматься о целесообразности следующих визитов в Таиланд».

Впечатления гостей портит «слабая инфраструктура – замусоренные пляжи, разбитые тротуары, а также растущие проблемы с безопасностью».

«На 2025 год правительство поставило цель принять 37,5 млн иностранных туристов и получить доход 1,78 трлн батов (54 млрд долларов США). Без срочных реформ эти цифры останутся несбыточной мечтой», – говорится в статье.

Впрочем, предложения по выходу из «кризиса» сформулированы лишь в общих словах: улучшение инфраструктуры и сервиса, разработка более разумных стратегий, поощряющих раннее бронирование и длительное пребывание на курортах и т. д. Из конкретики только отказ от запланированного сокращения безвиза для туристов из 94 стран с двух месяцев до одного.

Что касается России, то турпоток из нашей страны на тайские курорты продолжает расти. По данным Туристического управления Таиланда (ТАТ), за 3 месяца минувшей зимы королевство посетило 726 тыс. наших соотечественников, на 16,5% больше, чем годом ранее. Основное беспокойство у таиландского турбизнеса, очевидно, вызывает снижение числа гостей с главного иностранного рынка, китайского. Буквально 2 дня назад тот же Bangkok Post опубликовал последние данные: в первом квартале этого года конкурирующее направление, Вьетнам, впервые привлекло больше туристов из Китая, чем Таиланд. Причина – более доступные цены на гостиницы: средняя стоимость номера на вьетнамских курортах составила 129 долларов за ночь, тогда как на таиландских – 157 долларов.

Ранее мы писали, что в аэропортах Таиланда устанавливают терминалы для оформления обязательных с 1 мая карт прибытия (TDAC). Это альтернативный способ получения такого документа для тех, кто по тем или иным причинам не воспользовался специальным сайтом.