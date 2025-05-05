Названы самые жаркие направления для летнего отдыха

По словам эксперта, в Анталье летом столбик термометра может подниматься выше 43 градусов. В ОАЭ и Египте климат еще более знойный, чем в Узбекистане, однако это вполне типичная ситуация, не представляющая собой что-то экстраординарное.

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Барзыкин также напомнил, что актуальную информацию о возможных рисках и рекомендации для путешественников можно найти на веб-ресурсах Роспотребнадзора и Министерства иностранных дел.

На этих ресурсах публикуются предупреждения о различных опасностях: от пандемийных и природных до социально-политических. Схожие рекомендации предоставляются Министерством экономического развития и туроператорами, которые в соответствии с законодательством обязаны информировать клиентов обо всех потенциальных проблемах и особенностях поездки. Соблюдение этих рекомендаций поможет свести риски к минимуму, подчеркнул Барзыкин.

Ранее спрос на Азовское море у россиян вырос на 40%. Также 40% бронирований путевок россиянами на май пришлось на Кубань.