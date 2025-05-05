Власти Турции рассказали, сколько туристов ждут в 2025 году

Власти Турции планируют привлечь в 2025 году рекордные 65 млн туристов, что должно принести стране 64 млрд долларов дохода. Об этом заявил министр культуры и туризма Мехмет Эрсой на съезде Союза отельеров в Стамбуле.

По словам чиновника, 2024 год уже стал успешным для турецкой индустрии гостеприимства: страну посетили 62,3 млн человек, а доходы от туризма достигли 61,1 млрд долларов.

«Мы ставим перед собой новую цель – 65 млн туристов и 64 млрд долларов выручки в 2025 году – и уверены, что достигнем ее», – подчеркнул Эрсой.

Особую роль в этом росте играют туристы из России: в прошлом году Турцию посетили 6,7 млн россиян, что сделало РФ лидером по въездному потоку. В 2025 году ожидается увеличение этого показателя до 7 млн.

При этом на съезде выступили и представители туротрасли, которые со скепсисом отнеслись к заявлению министра. Так, президент Ассоциации отельеров Турции (TÜROB) Мюберра Эресин отметила, что у республики есть очень большая проблема. Туристы воспринимают страну, как очень дорогое место для отдыха. И не безосновательно.

«Мы продолжаем работать изо всех сил, чтобы достичь этой цели (рекордный турпоток. – Ред.). Главное препятствие на пути к ее достижению в текущем году – это восприятие Турции за рубежом как “дорогой страны”. Мы можем преодолеть эту ситуацию только с ростом валютных курсов», – уточнили эксперты.

Другие спикеры и вовсе высказали опасения, что рекордов не будет. Спрос падает и упадет еще больше, пока ценник на туры стремится вверх.